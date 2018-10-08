Ющенко может получить новую должность

Бывший президент Украины Виктор Ющенко может стать новым представителем Киева на переговорах по Донбассу в Минске. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.
Неделей ранее свою работу на этом посту завершил бывший украинский президент Леонид Кучма.
Источники издания назвал Ющенко фаворитом в борьбе за этот пост.
"Самый антироссийский президент Украины может возглавить украинскую делегацию в Минске, и это станет проблемой для России. Он, например, по-русски без переводчика не говорит", — отметил собеседник газеты.
Среди конкурентов Ющенко — зампред Верховной рады Ирина Геращенко, которая возглавляет украинскую делегацию в гуманитарной подгруппе, и советник нынешнего президента Украины Руслан Демченко, ранее работавший и.о. главы МИД Украины.
В то же время, отмечает издание, в Киеве рассматривают вариант полностью отказаться от минского формата.