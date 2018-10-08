Увольнение Ливанова, ЧП в Жуковском и другие события дня

Лукашенко заговорил о подготовке к войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в Брестской области заявил, что в случае войны оружием будут обеспечены все жители республики.
Самолеты НАТО подняты в небе Украины
Многонациональные воздушные военные учения с участием авиации НАТО "Чистое небо — 2018" (Clear Sky — 2018) начались на аэродроме Староконстантинов.
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
РЕН ТВ опубликовал фотографии последствий столкновения самолетов в аэропорту «Жуковский».
Киселев обвинил Венедиктова в оскорблении россиян
Телеведущий Дмитрий Киселев подверг критике публикацию журнала «Дилетант» о легенде люфтваффе, назвав это оскорблением культурного кода россиян.
Путин уволил спецпредставителя по Украине
Президент России Владимир Путин отправил в отставку специального представителя главы государства по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.
В РФ введут "контроль синяков"
Минтруд России подготовил поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым работодатель будет обязан вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников.
Арестованы счета Степаненко
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что суд наложил обеспечительный арест на счета супруги юмориста Елены Степаненко.
В США заморозили активы Дерипаски
Россиянам предсказали продовольственный кризис
Россияне могут столкнуться с дефицитом продуктов в выходные из-за нового законопроекта.
Назван средний доход пенсионера
В Сбербанке определили, сколько получает средний работающий российский пенсионер ежемесячно. Средний работающий пенсионер оказался богаче среднего россиянина.
Украинский политолог погиб в ДТП
На трассе Киев-Одесса разбился на мотоцикле украинский политолог Дмитрий Косенко.
Стали известны новые подробности в деле Роналду
Адвокат обвинившей Криштиану Роналду в изнасиловании американки рассказал новые шокирующие подробности из жизни футболиста.