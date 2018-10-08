Увольнение Ливанова, ЧП в Жуковском и другие события дня

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Самолеты НАТО над Украиной, "контроль синяков" и другие события дня 

Рамблер 28 минут назад

Лукашенко заговорил о подготовке к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в Брестской области заявил, что в случае войны оружием будут обеспечены все жители республики.

Самолеты НАТО подняты в небе Украины

Многонациональные воздушные военные учения с участием авиации НАТО "Чистое небо — 2018" (Clear Sky — 2018) начались на аэродроме Староконстантинов.

Опубликованы фото ЧП в Жуковском

РЕН ТВ опубликовал фотографии последствий столкновения самолетов в аэропорту «Жуковский».

Киселев обвинил Венедиктова в оскорблении россиян

Телеведущий Дмитрий Киселев подверг критике публикацию журнала «Дилетант» о легенде люфтваффе, назвав это оскорблением культурного кода россиян.

Путин уволил спецпредставителя по Украине

Президент России Владимир Путин отправил в отставку специального представителя главы государства по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

В РФ введут "контроль синяков"

Минтруд России подготовил поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым работодатель будет обязан вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников.

Арестованы счета Степаненко

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что суд наложил обеспечительный арест на счета супруги юмориста Елены Степаненко.

В США заморозили активы Дерипаски

Вашингтон заморозил американские активы бизнесмена Олега Дерипаски.

Россиянам предсказали продовольственный кризис

Россияне могут столкнуться с дефицитом продуктов в выходные из-за нового законопроекта.

Назван средний доход пенсионера

В Сбербанке определили, сколько получает средний работающий российский пенсионер ежемесячно. Средний работающий пенсионер оказался богаче среднего россиянина.

Украинский политолог погиб в ДТП

На трассе Киев-Одесса разбился на мотоцикле украинский политолог Дмитрий Косенко.

Стали известны новые подробности в деле Роналду

Адвокат обвинившей Криштиану Роналду в изнасиловании американки рассказал новые шокирующие подробности из жизни футболиста.
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