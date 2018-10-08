Ле Пен нашла союзников для демонтажа ЕС

Французские ультраправые нашли себе союзников в Италии . Глава оппозиционной партии «Национальное объединение» (экс-«Национальный фронт») Марин Ле Пен и лидер итальянской партии «Лига», вице-премьер Маттео Сальвини работают над программой и списком кандидатов на выборах в Европарламент совместно. Похоже, противники введённых Брюсселем антироссийских санкций скоро официально будут представлять собой целую коалицию.

Об оформлении альянса между французскими и итальянскими ультраправыми на выборах в законодательный орган ЕС стало известно на встрече Ле Пен и Сальвини в Риме . «Этот фронт борьбы за свободу стремится к общему плану экономического роста и социального процветания в Европе наций, — заявил лидер „Лиги“ во время переговоров с главой „Национального объединения“. — Признавая автономию народов, мы разрабатываем совместную программу и совместные списки кандидатов». Выборы в Европарламент запланированы в 27 странах Евросоюза на май 2019 года. В результате голосования, как известно, должно быть обновлено всё руководство европейского объединения. Глава итальянских популистов призвал не рассматривать его встречу с Марин Ле Пен в Риме в качестве предвыборного мероприятия. Хотя на ней обсуждались вопросы, связанные с противодействием бюрократии в Брюсселе. Так, Сальвинии определил главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьера Московиси главными соперниками.

Результаты выборов в европейские органы никак не отражаются на внутриполитической ситуации в странах ЕС, однако голосование является значимым показателем популярности той или иной политической силы, участвующей в гонке. Как известно, итальянская «Лига» — правящая партия с рейтингом популярности, близким к 34% (превышает рейтинги остальных политических сил на национальном уровне). Рейтинг популярности Марин Ле Пен и её «Национального объединения» во Франции, в свою очередь, достигает 24%, по данным французского барометра Ipsos. Наблюдатели во Франции предполагают, что, создавая популистскую ось в Европарламенте, лидер французской оппозиционной партии пытается всего лишь «выехать» на популярности своих итальянских единомышленников. Что же касается Сальвини и его сторонников, то выборы 2019 года интересны для них с точки зрения борьбы за изменение европейской бюджетной политики.

Главной темой встречи в Риме, как анонсировала Ле Пен незадолго до её начала, стала альтернатива Евросоюзу. В сентябре она представила программу своей обновлённой партии, где одним из главных пунктов стал демонтаж Евросоюза в его нынешнем виде и создание вместе него «Союза европейских наций». Для того чтобы продвигать эту идею, Ле Пен необходимо добиться в Европарламенте прочного большинства. Обосновывая необходимость создания «Союза европейских наций», глава «Национального объединения» не раз говорила об исчерпанности европейского проекта, погрязшего в «бездумной миграционной политике». По мнению французского политика, в нынешнем виде Евросоюз представляет собой «диктатуру, которая уничтожает целые народы, применяет против них насилие, например, против британцев или поляков, которые не подчиняются его законам, а также прибегает к шантажу против всех остальных».

Ле Пен искренне верит в то, что рост популярности правых и консервативных политических течений в Европе свидетельствует о серьёзных сдвигах в политическом ландшафте, которые, по её мнению, «не будет преувеличением назвать историческими».

«Этот большой политический поворот виден всюду в Европе с одинаковой сменой политической конфигурации», — говорила глава «Национального объединения.

Довольно внушительно выглядит и тот факт, что эти стремления деятельно поддерживает бывший стратег Белого дома и помощник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон . В интервью французской газете LeFigaroон заявил, что многие французы выступают против инициатив нынешнего президента Эмманюэля Макрона и против роста политической, коммерческой и финансовой интеграции внутри ЕС. Впрочем, он отверг обвинения в том, что ведёт консалтинг европейских ультраправых на тему демонтажа ЕС.