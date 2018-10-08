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Евросоюз захотели ликвидировать
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Евросоюз захотели ликвидировать 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Итальянская партия «Лига Севера» и французский «Национальный фронт» создадут коалицию на выборах в Европарламент, сообщают «Вести.ру» со ссылкой на лидеров партий Маттео Сальвини и Марин Ле Пен.
Ле Пен и Сальвини встретились в Риме и рассказали, что работают над совместной программой и общим списком кандидатов на выборах в европейский парламент, которые пройдут в 27 странах Евросоюза в мае 2019 года.
Главным противником итальянские и французские ультраправые видят нынешнего главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьера Московиси.
Главной темой встречи в Риме, по словам Ле Пен, была альтернатива Евросоюзу, пишет news.ru. В сентябре Ле Пен представила программу своей обновленной партии, где одним из главных пунктов стал демонтаж Евросоюза в его нынешнем виде и создание вместе него «Союза европейских наций».
Для того чтобы продвигать эту идею, Ле Пен необходимо добиться в Европарламенте прочного большинства.
По мнению лидера «Национального фронта», ЕС исчерпал себя и в нынешнем виде представляет собой «диктатуру, которая уничтожает целые народы, применяет против них насилие, например, против британцев или поляков, которые не подчиняются его законам, а также прибегает к шантажу против всех остальных».
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