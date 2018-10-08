Евросоюз захотели ликвидировать

Ле Пен и Сальвини встретились в Риме и рассказали, что работают над совместной программой и общим списком кандидатов на выборах в европейский парламент, которые пройдут в 27 странах Евросоюза в мае 2019 года.

Главным противником итальянские и французские ультраправые видят нынешнего главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьера Московиси.

Главной темой встречи в Риме, по словам Ле Пен, была альтернатива Евросоюзу, пишет news.ru. В сентябре Ле Пен представила программу своей обновленной партии, где одним из главных пунктов стал демонтаж Евросоюза в его нынешнем виде и создание вместе него «Союза европейских наций».

Для того чтобы продвигать эту идею, Ле Пен необходимо добиться в Европарламенте прочного большинства.

По мнению лидера «Национального фронта», ЕС исчерпал себя и в нынешнем виде представляет собой «диктатуру, которая уничтожает целые народы, применяет против них насилие, например, против британцев или поляков, которые не подчиняются его законам, а также прибегает к шантажу против всех остальных».