«Тюремный паек»: Обеды в школе возмутили родителей учеников

Жительница Великобритании раскритиковала обед своей дочери в школьной столовой. Фотографию сырого блюда женщина разместила на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что девочке не понравился школьный обед, и тогда она решила его сфотографировать и показать своим родителям дома. "Какого черта… Кейси Гованс просто пришла в ужас! Я вообще не шучу, это дерьмо начальная школа St. Pius выдает детям! Не надо нам такого совсем! Неудивительно, она каждый день просит деньги и идет с приятелями в магазин… Она определенно не ест вот эти… нынешние упакованные ланчи!", — написала возмущенная мать. Она добавила, что не дала бы такую еду даже своей собаке.

Многие комментаторы в шутку назвали такую еду "тюремной" и теперь тоже захотели узнать, как на самом деле питаются их дети в школе.

Рассерженная женщина уже направила жалобу руководству. Она приняла решение самостоятельно готовить обеды для дочери, пока проблема не разрешится.