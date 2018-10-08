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«Тюремный паек»
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«Тюремный паек»: Обеды в школе возмутили родителей учеников 

Дни.ру 9 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Жительница Великобритании раскритиковала обед своей дочери в школьной столовой. Фотографию сырого блюда женщина разместила на своей странице в Facebook.
Она рассказала, что девочке не понравился школьный обед, и тогда она решила его сфотографировать и показать своим родителям дома. "Какого черта… Кейси Гованс просто пришла в ужас! Я вообще не шучу, это дерьмо начальная школа St. Pius выдает детям! Не надо нам такого совсем! Неудивительно, она каждый день просит деньги и идет с приятелями в магазин… Она определенно не ест вот эти… нынешние упакованные ланчи!", — написала возмущенная мать. Она добавила, что не дала бы такую еду даже своей собаке.
Многие комментаторы в шутку назвали такую еду "тюремной" и теперь тоже захотели узнать, как на самом деле питаются их дети в школе.
Рассерженная женщина уже направила жалобу руководству. Она приняла решение самостоятельно готовить обеды для дочери, пока проблема не разрешится.
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