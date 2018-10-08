В Раде обеспокоились вымиранием украинцев

Население Украины сократилось на 10 млн человек: 9 млн человек уехали из страны, а 1 млн человек умерли, заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире CapitalTV.
"Миллион реально умер. Потому что не в состоянии выживать в этих условиях. Потому что невозможно обеспечить себя лекарствами, потому что невозможно обеспечить себя питанием", — отметил депутат.
Демографическое положение на Украине Мураев сравнил с голодомором.
"Меня пичкают разговорами про голодомор, про ужасное советское прошлое. А сейчас не голодомор?!" — возмутился депутат.
По данным ООН, Украина вошла в пятерку стран с наиболее быстро убывающим населением. По оценке Госстата Украины, население страны составляло в 2017 г. 42,3 млн человек против 56 млн человек во времена СССР. Бывший министр труда и социальной политики Украины Михаил Папиев заявил ранее, что в действительности украинцев на 10 млн меньше, чем утверждает Госстат.