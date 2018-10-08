В Раде обеспокоились вымиранием украинцев

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Лукашенко: в случае войны каждая семья в Белоруссии получит оружие

Зангане: нефтяной рынок не поверит заявлениям Эр-Рияда о покрытии дефицита

СМИ: полиция ищет главу Интерпола, который исчез на пути из Франции в Китай