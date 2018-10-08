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Половина россиян против торговли с Украиной
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Половина россиян против торговли с Украиной 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Более половины россиян (55 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что России нет смысла продолжать торговлю с Украиной, так как отношения стран ухудшились.
У респондентов спросили: «Вы хотите, чтобы Россия продолжала торговлю с Украиной?». «Да» ответили 40 процентов опрошенных. По их мнению, торговля «никогда не повредит».
Еще пять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 10 817 человек.
Восьмого сентября президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Ливанова с должности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.
До этого РИА Новости сообщило, что за первое полугодие 2018-го российский экспорт на Украину достиг 3,629 миллиарда долларов, а украинский импорт — 2,209 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот между странами за первые шесть месяцев составил 5,838 миллиарда долларов. Товарооборот стран за полгода вырос почти на треть.
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