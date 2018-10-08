Половина россиян против торговли с Украиной

Более половины россиян (55 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что России нет смысла продолжать торговлю с Украиной , так как отношения стран ухудшились.

У респондентов спросили: «Вы хотите, чтобы Россия продолжала торговлю с Украиной?». «Да» ответили 40 процентов опрошенных. По их мнению, торговля «никогда не повредит».

Еще пять процентов респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 10 817 человек.