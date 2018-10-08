Индия не боится санкций США из-за С-400

Индия не боится американских санкций из-за покупки российских С-400

Власти Индии осознают, что США могут ввести против страны санкции из-за покупки российских С-400, заявил изданию New Indian Express начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават. Он отметил, несмотря на это, страна продолжит вести независимую политику.

"Вы (Россия. — Прим. ред.) можете быть уверены, что, хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику. Пока мы обсуждаем санкции и вы спрашиваете про санкции, Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то, что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой", — добавил он.

"Американцам придется с этим смириться"

Как отметил заместитель руководителя Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ Борис Волхонский, давно известно, что Нью-Дели не приемлет однополярный мир.

"Это характеризует политику Индии: она смотрит, прежде всего, на собственные национальные интересы, а уже потом координирует свои действия с другими", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, С-400 — это лучшая продукция в своем классе, поэтому выбор пал на нее.

"С одной стороны, Индия выстраивает достаточно конструктивные отношения с США, и я думаю, что никаких санкций они вводить не будут, поскольку Индия — слишком значимый игрок", — заключил Волхонский

В свою очередь, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что Индию не заботит мнение третьих стран.

"В американской политике есть определенное давление на Индию, там грозят санкциями", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что Индия решительно проигнорировала эти угрозы, продемонстрировав, что она сама вольна решать, что и у кого покупать.

"И американцам придется так или иначе с этим смириться", — заключил Рожин.

Российско-индийский контракт

На прошлой неделе Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70 процентов вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС и ВМС — российского и советского производства. Ежегодно Россия поставляет Индии технику и оружие на несколько миллиардов долларов.