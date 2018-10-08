Глава Интерпола: сначала пропал, затем ушел

Президент Интерпола Мэн Хунвэй пропал в Китае и вскоре ушел в отставку «по собственному желанию». Власти КНР подозревают его в нарушении закона, сообщает ЦК компартии Китая. Сейчас в отношении Мэна проводится расследование. Прокуратура французского города Лиона, где находится штаб-квартира Интерпола, начала расследование исчезновения своего главы, уехавшего в Китай в начале сентября.

У Интерпола теперь новый президент — им стал вице-президент организации, представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Ранее власти Китайской народной республики (КНР) задержали директора Интерпола Мэна Хунвэя сразу же после его прилета в страну. Об этом сообщает центральная комиссия ЦК Коммунистической партии Китая (КПК).

«Сегодня, 7 октября, генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий господина Мэн Хунвэя в качестве президента Интерпола», — отмечается в заявлении Международной организации уголовной полиции.

Сейчас в отношении главы Интерпола китайскими властями проводится расследование, его подозревают в нарушении китайских законов. Отметим, что Мэн Хунвэй — заместитель министра КНР по общественной безопасности. В Китай он направился в конце сентября и таинственным образом исчез.

Как сообщали ранее французские СМИ, последний раз Мэн выходил на связь со штаб-квартирой Интерпола в Лионе неделю назад. Прокуратура Лиона возбудила расследование в связи с исчезновением главы интернациональной полицейской организации.

Кроме того, Интерпол направил властям КНР официальный запрос — уточнить информацию о местонахождении Мэн Хунвэя.

Ранее жена задержанного в Китае президента Интерпола заявила, что перед своим исчезновением он отправил ей фотографию ножа. Она также предположила, что фотография могла быть сигналом о том, что он находится в опасности. По ее словам, фотографию она получила 25 сентября, после чего у нее не было никаких контактов с супругом. Впоследствии она подала заявление в полицию по факту пропажи мужа.

Стоит добавить, что министерство внутренних дел Франции не обладает информацией о проводимой китайскими властями проверке в отношении главы Интерпола. Мэн Хунвэй был назначен президентом Международной организации уголовной полиции в 2016 году. Срок его должности истекает в 2020 году.

По словам редактора международного отделения телеканала Sky News Доминика Вагхорна, пропажа бывших и действующих чиновников в Китае уже давно не является новостью.

«За время авторитарного правления председателя Си Цзиньпина тысячи чиновников были осуждены в рамках антикоррупционных зачисток. Власти делали это, чтобы получить политические баллы, а также в качестве наказания за недостаточную лояльность», — приводит телеканал слова Вагхорна.

В июне нынешнего года сообщалось, что китайские власти в рамках антикоррупционной кампании «Небесная сеть» (Sky Net) задержали и вернули на родину более четырех тысяч беглых преступников, которые скрывались в 90 странах мира, указывалось в заявлении центральной комиссии Компартии КНР по проверке дисциплины.

В документе сообщалось, что по данным на конец апреля текущего года в страну были возвращены 4141 преступника. Среди них 825 бывших государственных служащих и 52 человека из списка самых разыскиваемых в Китае преступников, в отношении которых были выданы «красные уведомления» Интерпола. Также отмечалось, что в Пекину удалось вернуть около 10 млрд юаней (приблизительно $1,58 млрд) незаконно вывезенных из страны.

В марте 2018 года в ходе Первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва также был принят Закон по контролю, и утверждено создание нового органа — Национальной надзорной комиссии.

Создание такой структуры говорит о том, что устоявшаяся за первый срок Си Цзиньпина практика коррупционных чисток выйдет за пределы партийной системы. Теперь жертвами коррупционных расследований смогут стать абсолютно все без исключения граждане Китая.