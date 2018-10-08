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Аддад призвал демократов Бразилии объединиться
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Аддад призвал демократов Бразилии объединиться перед вторым туром выборов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Daniel Ramalho
Прошедший во второй тур президентских выборов кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад заявил, что демократия в Бразилии сталкивается с серьёзными рисками и призвал объединиться в преддверии второго тура.
По итогам подсчёта 98% голосов лидирует в первом туре ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару с 46,3%, на втором — левый кандидат от Партии трудящихся Фернандо Аддад с 28,8%. Оба последних проходят во второй тур выборов 28 октября, где определится новый глава государства.
"Хочу поблагодарить партию и лидерство президента Лулы. Хочу также сказать, что я очень признателен за все голоса, которые были за меня отданы", — сказал Аддад своим сторонникам в Сан-Паулу. Трансляцию выступления вёл телеканал Globo.
"При этом хочу отметить, что результаты первого тура — это определённый вызов в том смысле, что они показывают риски, с которыми сталкивается демократия в Бразилии. Возможность выйти во второй тур — это возможность для нас рассудительно ей воспользоваться. Мы хотим объединить демократов Бразилии, мы хотим объединить людей, которые думают о самых бедных слоях населения. Мы хотим такой проект для Бразилии, который был бы демократичным, при этом которой бы постоянно искал социальной справедливости", — добавил он.
Всеобщие выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали президента, губернаторов и парламентариев.
Бразилия — самая крупная страна в Южной Америке, обладающая самым большим среди стран континента экономическим потенциалом и мощной ресурсной базой.
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