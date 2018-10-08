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В Польше рассказали о порабощении советскими солдатами
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В Польше рассказали о порабощении советскими солдатами 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил в интервью «Коммерсанту», что советские военнослужащие помогали властям СССР «порабощать» поляков.
Такое заявление глава МИД сделал, отвечая на вопрос о сносе памятников советским солдатам в Польше. Он подчеркнул, что власти Польши защищают только те советские памятники, которые находятся на территории кладбищ или других мест захоронения.
«Россияне ожидают от нас благодарности за то, что они нас освободили. С одной стороны, они боролись с гитлеровской Германией. Но с другой — советские солдаты были инструментом порабощения поляков», — подчеркнул Чапутович.
По словам министра, когда СССР руководил Иосиф Сталин, тысячи поляков были арестованы или расстреляны. Он добавил, что около 200 тысяч человек погибли в Варшавском восстании, а советские военные «просто стояли на другом берегу Вислы и смотрели».
Чапутович отметил, что коммунисты запрещали дискуссии на эту тему, это повлияло на отношение поляков к советскому строю и привело к решению «порвать» с советской символикой.
В июне прошлого года в Польше приняли закон о сносе более 450 памятников советским солдатам по всей стране. Демонтаж должен коснуться объектов, которые «выставлены на общественное обозрение в целях пропаганды тоталитарного режима».
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