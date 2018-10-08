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Евросоюз нашел новый повод обвинить Россию
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Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права в ситуации с Сенцовым 

Ведомости + ещё 1 1 час назад
Ситуация с украинским режиссером Олегом Сенцовым в России является «нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия». Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза.
«Олег Сенцов был заключен в тюрьму за якобы деятельность, совершенную в Крыму, причем он является категорическим противником незаконной аннексии полуострова, совершенной Россией. Евросоюз считает этот случай нарушением международного права и элементарных стандаров правосудия», — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, служба ЕС отметила, что Россия отказала Сенцову в необходимом ему лечении в «институциализированном медицинском учреждении». Таким образом она «нарушила его права, также как и обязательства, которые приняла на себя в области прав человека по международному законодательству».
Служба добавила, что, помимо «быстрого и подходящего медицинского лечения» Сенцова, ожидает также его «немедленного освобождения вместе со всеим другими заключенными украинскими гражданами в России и на крымском полуострове».
«Международных стандарты в области прав человека должны соблюдаться и на [крымском] полуострове», — отмечается в соощении.
Сенцов был приговорен в 2015 г. в России к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Режиссер вину не признал. 4 мая он объявил голодовку и держал ее 145 дней, пообещав прекратить только после освобождения всех украинцев, незаконно удерживаемых в России.
15 октября ФСИН объявил, что Сенцов прекратил голодовку. Режиссер назвал это решение вынужденным — в ближайшее время его собирались начать кормить принудительно «в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента» из-за криического состояния здоровья и начавшихся патологических изменений во внутренних органах.
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