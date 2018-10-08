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Как на самом деле выглядит Октоберфест
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Как на самом деле выглядит Октоберфест 

Ридус 12 часов назад
Фото: © eugzolotuhin.livejournal.com
Прямо сейчас в Мюнхене в очередной раз проходит знаменитый Октоберфест. Миллионы литров пива, миллионы посетителей и всего шесть баварских пивоварен.
Пару лет назад удалось побывать на этом празднике жизни. Смотрите фоторепортаж о том, как на самом деле выглядит легендарный фестиваль.
Началось все 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Гостям так понравился праздник, что свадьбу решили отпраздновать второй раз через год, потом, и еще. А потом все уже и позабыли про свадьбу, но праздновать не прекращали.
Каждый год число посетителей росло и наконец выросло до таких масштабов, что Октоберфест стал самым масштабным народным гуляньем на планете. Люди пьют баварское пиво, веселятся и катаются на аттракционах.
Сегодня не осталось людей на планете, которые бы не слышали о баварском празднике.
Сейчас Октоберфест проходит почти в каждом пивном ресторане мира, но на самом деле это не только пивной праздник.
Октоберфест — это еще и большое количество аттракционов, самая высокая в мире передвижная башня симуляции свободного падения, самые большие передвижные американские горки и все такое.
© eugzolotuhin.livejournal.com
Но главная составляющая Октоберфеста не пиво и не аттракционы, а очереди. Каждая из баварских пивоварен строит свой большой шатер, в который вмещаются тысячи людей. Но желающих попасть на веселье внутрь оказывается намного больше, поэтому у входа в каждый шатер очереди, огромные, иногда выстраиваются многочасовые хвосты.
© eugzolotuhin.livejournal.com
Места внутри можно бронировать заранее, но большинство приходит на праздник об этом не зная и тысячи таких счастливчиков часами стоят перед входом и ждут, пока изнутри кто-нибудь выйдет, чтобы наконец занять их место.
По официальным данным за две недели фестиваль в этом году посетили 5,6 миллионов человек, это самый низкий показатель за 15 лет. Но несмотря на это внутри все заполнено, на улице под дождем тысячи ждут возможности попасть внутрь.
А внутри творится настоящий хаос, что вполне объяснимо, несколько тысяч человек набившись как рыбы в консервную банку пьют пиво и умудряются при этом танцевать на столах и лавочках. Без драк и мордобоя, все веселы и дружелюбны.
© eugzolotuhin.livejournal.com
Видели на фотографиях молоденьких пышногрудых баварских красавиц с десятками кружек пива в руках? Не надейтесь, такую важную работу доверяют только профессионалам, сильным мужчинам и опытным бабушкам.
© eugzolotuhin.livejournal.com
Те, кто уже не может продолжать веселиться-тихо устраиваются где-нибудь на улице, а праздник продолжается.
© eugzolotuhin.livejournal.com
В этом году на фестивале увеличилось количество сексуальных преступлений, 31 заявление в полицию, в прошлом году таких было 21.
© eugzolotuhin.livejournal.com
За всем происходящим внимательно следит статуя Бавария, символ этой земли.
© eugzolotuhin.livejournal.com
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