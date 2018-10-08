Yankee go home! Сможет ли Япония избавиться от баз США

Результаты выборов губернатора префектуры Окинава в Японии могут изменить расклад сил в регионе — их победителем стал Денни Тамаки, ярый противник размещения американских баз в стране. Тамаки, который наполовину американец, умело играет на росте антиамериканских настроениях в Японии, и надеется, что его происхождение поможет в переговорах с США . Однако до этого ему необходимо победить в противостоянии с центральным правительством во главе с Синдзо Абэ

Прошедшие в конце сентября выборы губернатора префектуры Окинава в Японии, где расположена главная американская военная база в стране, можно назвать историческими.

Несмотря на очень трепетное отношение японцев к «чистоте нации», пост губернатора префектуры впервые получил политик смешанного происхождения — сын японской девушки и американского морского пехотинца, 58-летний Денни Тамаки.

Однако для США победа «полуамериканца» не предвещает их пребыванию в регионе ничего хорошего — он построил свою предвыборную кампанию на обещании закрыть американскую военную базу в префектуре.

Тамаки одержал уверенную, хотя и не сокрушительную победу. При явке в 63% за него отдали голоса почти 400 тыс. окинавцев или 55% избирателей, в то время как его противник — Ацуси Сакима — набрал 316 тыс. голосов или 43%.

Борьба Сакимы и Тамаки стала олицетворением главного конфликта внутри Окинавы, оказавшейся заложником стремлений японского и американского правительств.

Согласно соглашению, подписанному между американским и японским правительствами, военно-воздушная база корпуса морской пехоты США «Футенма», расположенная в центре города Гинован, должна переехать в менее населенный участок на юге Окинавы — прибрежную деревушку Хеноко.

Сакима, будучи мэром Гинована, поддерживал эту инициативу. Однако взгляды его оппонента, одержавшего победу на выборах, еще более радикальны —

Тамаки выступает за то, что американцы должны уйти навсегда, причем не только из Окинавы, но и со всей Японии.

Антиамериканская речь Тамаки на одном из предвыборных митингов, во время которой он заявил, что американское военное присутствие в нынешних масштабах в Японии недопустимо, была встречена овацией.

Дикий Запад на Дальнем Востоке

«Чтобы понимать столь ярую поддержку лозунга избранного губернатора Денни Тамаки «о полном отказе от военного присутствия США на Окинаве», необходимо вспомнить ряд фактов, неоднократно поднимавших волны протестов в Японии против присутствия американских военных», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель образовательной программы «Экономика и политика в Азии» НИУ ВШЭ Денис Щербаков.

На Окинаве расположены 33 американских объекта, и около 25 000 военнослужащих — половина всех американских войск в Японии базируются там. Это присутствие, начавшееся после завершения Второй мировой войны, уже давно является источником напряженности в префектуре.

Местные жители жалуются на шум, авиапроисшествия и другие проблемы, связанные с военными базами. Но главная причина их недовольства — акты насилия со стороны американских военных, подчеркивает эксперт.

Согласно отчетам полицейского управления Окинавы с 1972 по 2016 годы, на Окинаве было зарегистрировано 4700 преступлений, в том числе 574 случая насильственных преступлений — убийств, грабежей, побоев и изнасилований — со стороны американских военных. Другими словами, по этой статистике, американские военные совершают на Окинаве, в среднем, по одному насильственному преступлению в месяц.

Некоторые из этих преступлений гремят на весь мир. Таким, например, стало убийство 33-летним американским пехотинцем Кеннетом Франклиным, который остался работать в Японии гражданским специалистом после семилетней службы, 20-летней японской девушки, чье тело было найдено лишь спустя месяц после убийства.

В машине бывшего морпеха обнаружили ДНК убитой, что и послужило основанием для ареста. Позднее он сам признался, что задушил девушку, нанес ей ножевые ранения и избавился от трупа. На заседании суда американец заявил, что его действия были непреднамеренными, однако суд приговорил его к пожизненному заключению.

«Разумеется, такие тяжкие преступления получают широкую огласку в СМИ и способствуют росту антиамериканских настроений по всей Японии», — отмечает Щербаков.

Однако анти-американская риторика Тамаки опирается не только на современные проблемы префектуры.

Новый губернатор Окинавы — один из немногих японских политиков, кто открыто заявляет, что дружба Вашингтона обошлась Токио ценой в сотни тысяч японских жизней.

В Японии же, как отмечает Денис Щербаков, из-за союзнических отношений с США стараются не упоминать факт того, какая именно страна нанесла ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. «В прессе встречаются такие выражения, как атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки и так далее, без указания, кто сбросил», — говорит эксперт.

В японских же учебниках по истории такие формулировки часто встречаются после упоминания о вступлении СССР в войну против Японии, что вызывает у молодого поколения соответствующие ассоциации.

Против Вашингтона и Токио

Победа Тамаки на выбор — следствие не только его антиамериканской риторики, но и его происхождения. За десятилетия американского присутствия в префектуре были рождены тысячи детей смешанного происхождения, часто — в результате внебрачных союзов.

Тамаки прекрасно понимает свой электорат, называя себя «символом послевоенной Окинавы».

«Мой отец — американец, и моя мать — окинавка», — с гордостью говорит Тамаки, который никогда не знал своего отца.

Он уверен, что его происхождение поможет ему в переговорах с США о ликвидации военных баз на Окинаве. «Невозможно, чтобы демократия страны моего отца отвергла меня», — убежден он.

Однако переговоры с Вашингтоном — далеко не единственная и даже не первая проблема, с которой Тамаки придется столкнуться, чтобы выполнить свое предвыборное обещание.

Новый губернатор Окинавы — очень неудобная фигура для правительства Синдзо Абэ, чья партия активно поддерживала проигравшего на выборах Ацуси Сакиму. К его кампании были привлечены сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми и губернатор Токио, однако это не помогло изменить взгляды окинавцев.

Для Абэ из-за непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа и опасений потерять американскую военную поддержку выборы в Окинаве были стратегически самыми важными, поэтому

Однако у японского премьер-министра все еще есть козыри в рукаве. В первую очередь, он может подтолкнуть верховный суд Японии к принятию решения об отказе признавать любые решения Тамаки относительно судьбы военных баз.

Впрочем, даже если этот прием у Абэ не сработает, он сможет давить на Тамаки с помощью экономики. Окинава — беднейший регион Японии, который существует за счет субсидий центрального правительства в обмен на размещение американских баз. Их вывод сильно ударит по благополучию жителей префектуры.