Глава Интерпола неожиданно ушел в отставку

Глава Интерпола ушел в отставку

Мэн Хунвэй направил заявление о своей отставке с поста главы Интерпола ; оно вступило в силу, передает Reuters

Сообщение об этом передает ТАСС

Ранее в воскресенье в центральной комиссии ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины сообщили, что Хунвэй подозревается в нарушении закона. В отношении него проводится расследование.

В пятницу французские власти начали расследовать исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Выяснилось, что Хунвэй находится под следствием в Китае. Его семье во Франции предоставили охрану.