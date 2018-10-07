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Глава Интерпола неожиданно ушел в отставку
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Глава Интерпола ушел в отставку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 13 минут назад
Фото: Reuters
Мэн Хунвэй направил заявление о своей отставке с поста главы Интерпола; оно вступило в силу, передает Reuters.
Сообщение об этом передает ТАСС.
Ранее в воскресенье в центральной комиссии ЦК Компартии Китая по проверке дисциплины сообщили, что Хунвэй подозревается в нарушении закона. В отношении него проводится расследование.
В пятницу французские власти начали расследовать исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Выяснилось, что Хунвэй находится под следствием в Китае. Его семье во Франции предоставили охрану.
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