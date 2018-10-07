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В Бразилии из-за нарушений задержали более 130 человек
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В Бразилии из-за нарушений избирательного законодательства задержали более 130 человек 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Не менее 134 человек доставили в полицейские участки для дачи показаний из-за подозрений в нарушении избирательного законодательства в Бразилии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo со ссылкой на Совместный центр по контролю за организацией выборов, который был временно создан властями страны.
Указанные данные относятся к периоду 08:00-13:30 по местному времени (14:00-19:30 мск). Большинство нарушений связаны с подкупом избирателей и незаконной агитацией на участках. В день голосования в Бразилии разрешена лишь "одиночная и молчаливая" поддержка кандидатов. Иными словами, избиратели могут приходить на участки в футболках с портретами и именами политиков, значками с партийной символикой и т. д., но не могут обращаться к согражданам с призывами проголосовать за того или иного участника гонки.
В то же время председатель Высшего избирательного суда (ВИС, аналог Центризбиркома — прим. ТАСС) Роза Вебер на пресс-конференции в Бразилиа назвала проходящие выборы "праздником демократии" и отметила их хорошую подготовку. Она сообщила, что 310 электронных урн были заменены с начала голосования из-за технических неполадок. Однако, как отметила Вебер, это лишь 0,06% от общего числа данных устройств.
В воскресенье в Бразилии проходят всеобщие — президентские, парламентские и губернаторские — выборы. Если никто из кандидатов на высший пост не наберет абсолютного большинства голосов, то 28 октября состоится второй тур выборов, в который выйдут двое самых популярных участников избирательной гонки. Инаугурация нового главы государства запланирована на 1 января 2019 года, его мандат рассчитан на четыре года.
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