Ещё
Жена главы Интерпола поведала о странном фото
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена главы Интерпола рассказала о странном фото перед исчезновением мужа 

РИА Новости + ещё 43 59 минут назад
Фото: AP Photo / Wong Maye-E
Жена пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн заявила, что перед исчезновением ее муж прислал ей сообщение с фотографией ножа, передает издание WDAM7.
Как отмечает агентство, Грейс Мэн заявила журналистам во французском Лионе, что, по ее мнению, сообщение с фотографией ножа, отправленное 25 сентября, было для мужа способом сообщить ей, что он в опасности. По ее словам, за четыре минуты до того, как Мэн Хунвэй прислал фото, он отправил ей сообщение со словами "Жди моего звонка".
Она отметила, что не вступала с ним в контакт после этого сообщения и не знает, что с ним произошло.
В пятницу французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.
Позже китайская газета South China Morning Post сообщила, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.
Интерпол в субботу запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации и ждет официального ответа от Пекина.
Последние новости
В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США "Пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»113
Советский «убийца танков» замечен в Сирии50
Вор из Турции собирает дань с россиян
«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии14
Гастроли Лорак омрачила смертельная трагедия19
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
01:08
«Никакое оно не Черное»: море удивило Берлускони
В мире Статьи
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
02:57
«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии
Происшествия Статьи
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
01:41
Звезды поздравили Путина с днем рождения
Политика
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение