Жена главы Интерпола поведала о странном фото

Жена главы Интерпола рассказала о странном фото перед исчезновением мужа

Жена пропавшего президента Интерпола Мэн Хунвэя Грейс Мэн заявила, что перед исчезновением ее муж прислал ей сообщение с фотографией ножа, передает издание WDAM7.

Как отмечает агентство, Грейс Мэн заявила журналистам во французском Лионе, что, по ее мнению, сообщение с фотографией ножа, отправленное 25 сентября, было для мужа способом сообщить ей, что он в опасности. По ее словам, за четыре минуты до того, как Мэн Хунвэй прислал фото, он отправил ей сообщение со словами "Жди моего звонка".

Она отметила, что не вступала с ним в контакт после этого сообщения и не знает, что с ним произошло.

В пятницу французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

Позже китайская газета South China Morning Post сообщила, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.

Интерпол в субботу запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации и ждет официального ответа от Пекина.