Ещё
Названа дата визита Ципраса в Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник назвал дату визита Ципраса в Россию 

РИА Новости + ещё 3 59 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Россию предварительно запланирован на 12 декабря, сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах Греции.
"Предварительная дата визита определена на 12 декабря. Премьер Греции надеется, что состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным", — сказал он.
По его словам, на 5 декабря намечено проведение российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.
"Определен ряд проектов сотрудничества в разных сферах экономики, которые будут вынесены на обсуждение ", — сказал собеседник агентства.
Поездка Ципраса в Москву планировалась во второй половине 2018 года, но оказалась под вопросом из-за дипломатического конфликта.
Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Шестого августа МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. Для подготовки визита Ципраса планировалась поездка в Афины министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Премьер Греции заявил 9 сентября заявил, что сейчас Греция работает над восстановлением отношений с Россией, у него есть приглашение посетить Россию в 2018 году, и он надеется, что дипломаты двух стран проработают этот вопрос. "Сейчас мы работаем над восстановлением нормальной ситуации и тем, чтобы усилить сотрудничество в ряде областей", — сказал тогда греческий премьер.
Последние новости
В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США "Пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вор из Турции собирает дань с россиян67
Гастроли Лорак омрачила смертельная трагедия
Он резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его38
Гагарина покинула Россию после провокации
«Она нашла способ остановить Россию»183
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:24
Загадочный монстр из океана попал на видео
Наука и техника
00:41
Меланья Трамп пошла войной на мужа
США В мире
01:00
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы
Общество
10:07
«Она нашла способ остановить Россию»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение