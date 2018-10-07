Названа дата визита Ципраса в Россию

Источник назвал дату визита Ципраса в Россию

"Предварительная дата визита определена на 12 декабря. Премьер Греции надеется, что состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным", — сказал он.

По его словам, на 5 декабря намечено проведение российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

"Определен ряд проектов сотрудничества в разных сферах экономики, которые будут вынесены на обсуждение ", — сказал собеседник агентства.

Поездка Ципраса в Москву планировалась во второй половине 2018 года, но оказалась под вопросом из-за дипломатического конфликта.

Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Шестого августа МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. Для подготовки визита Ципраса планировалась поездка в Афины министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Премьер Греции заявил 9 сентября заявил, что сейчас Греция работает над восстановлением отношений с Россией, у него есть приглашение посетить Россию в 2018 году, и он надеется, что дипломаты двух стран проработают этот вопрос. "Сейчас мы работаем над восстановлением нормальной ситуации и тем, чтобы усилить сотрудничество в ряде областей", — сказал тогда греческий премьер.