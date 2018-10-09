Ещё
Власти Нью-Дели решили отправить слонов в приюты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Нью-Дели решили отправить слонов в приюты 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Prakash Singh
В Индии власти Нью-Дели приняли решение забрать шесть последних в городе слонов у владельцев и отправить их в специальные приюты, сообщает Channel News Asia.
Перевозка последних шести слонов в приюты может занять несколько месяцев. Изъятия животных в течение нескольких лет добивались зоозащитники.
Использование слонов в коммерческих целях в Нью-Дели запретили более 40 лет назад, но владельцы животных шли на его нарушение ради коммерческой выгоды. Они зарабатывали на катании туристов, а также на индийских свадьбах, где присутствие украшенного и богато одетого животного считается если не обязательным, то очень желательным.
По данным канала, в округе Нью-Дели еще сорок лет назад было не менее 200 слонов, а к 2013 году их оставалось около 50.
Последние новости
Почему через 30 лет исчезнут кладбища Из магазинов могут пропасть продукты из-за нового закона Расизм по отношению к белым разрастается в Европе как раковая опухоль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт план уничтожения С-300 американскими F-2251
Названо имя второго «отравителя» Скрипалей464
Вдова Кобзона сделала признание после смерти супруга
Зачем Порошенко вновь «накинулся» на РФ123
Степаненко не выдержала очередного удара28
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
00:55
Евросоюз захотели ликвидировать
В мире
00:35
Степаненко не выдержала очередного удара
Шоу-бизнес
01:38
В «деле Скрипаля» нашелся испанский след
Статьи В мире
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
05:17
Украину обрекли на «неизбежную деградацию»
Армия Войска
01:19
Американский беспилотник заметили у Крыма
Армия
00:18
Объяснены синие огни в небе над Москвой
Наука и техника Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение