Власти Нью-Дели решили отправить слонов в приюты

Индии власти Нью-Дели приняли решение забрать шесть последних в городе слонов у владельцев и отправить их в специальные приюты, сообщает Channel News Asia.

Перевозка последних шести слонов в приюты может занять несколько месяцев. Изъятия животных в течение нескольких лет добивались зоозащитники.

Использование слонов в коммерческих целях в Нью-Дели запретили более 40 лет назад, но владельцы животных шли на его нарушение ради коммерческой выгоды. Они зарабатывали на катании туристов, а также на индийских свадьбах, где присутствие украшенного и богато одетого животного считается если не обязательным, то очень желательным.

По данным канала, в округе Нью-Дели еще сорок лет назад было не менее 200 слонов, а к 2013 году их оставалось около 50.