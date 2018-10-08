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Бразилию ждет второй тур выборов президента
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Болсонару и Аддад проходят во второй тур выборов президента Бразилии 

РИА Новости + ещё 14 52 минуты назад
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Бразилии Жаир Болсонару набирает 49,02% голосов в первом туре президентских выборов в Бразилии, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад получает 26,09%, свидетельствуют первые обнародованные данные высшего избирательного суда страны после подсчета 53,93% голосов.
Согласно этим данным, оба кандидата выходят во второй тур выборов президента, который должен состояться 28 октября, если ни один из них не наберет абсолютного большинства в 50%+1 голосов в первом туре.
По распространённым ранее данным экзит-поллам Бразильского института изучения общественного мнения и статистики Ibope, Болсонару наберёт в первом туре 45%, Аддад — 28%.
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