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В партии Меркель объявился претендент на ее место
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В партии Меркель объявился претендент на ее место 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Немецкий юрист-международник Маттиас Хердеген заявил, что попытается сменить канцлера Германии Ангелу Меркель на посту председателя партии Христианско-демократический союз в знак символичного восстания и выражения недовольства миграционной политикой, об этом он заявил в интервью Die Welt.
Он сообщил, что решил выставить свою кандидатуру на должность главы ХДС, так как прорыв внутри партии можно осуществить только с обновлением руководства. По его словам, такую точку зрения разделяют многие его однопартийцы и избиратели. Хердеген добавил, что многие ощущают себя покинутыми в политике, передает RT.
Юрист отметил, что год назад Ангеле Меркель не было альтернативы из-за ее исключительно модераторского стиля, которая «руководит делами, вместо того чтобы исправлять недостатки». Но популярность союза беспрецедентно упала, результаты ХДС и ХСС оказались худшими в истории, в связи с чем партии нужен новый план и новое содержательное ядро, считает он.
Он призывает Меркель преодолеть раскол общества с помощью политики, связанной с ценностями союза партий. Раскол он называет следствием решений канцлера в миграционной политике и вводом практики открытых границ. Хердеген отметил, что решение было принято без согласования с парламентом и правительством, а последствия этого очень дорого обходятся налогоплательщикам.
«Государство, которое отказывается от притязаний на защиту своих границ, создаёт опасность для своего авторитета и внутри страны», — отмечает Хердеген.
Выступить кандидатом на пост председателя ХДС он решил, чтобы «подать знак, что базовые ценности ХДС еще живы и что мы недовольны исключительно ситуационным модерированием в трудной ситуации». По его словам, это «символичное восстание».
Ранее на немецком телеканале ZDF заявили об окончании эпохи Ангелы Меркель.
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