Евросоюз обрекли на «политическое землетрясение»

Вице –премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Европу ждут большие перемены — на грядущих выборах начнут побеждать силы, противостоящие нынешним брюссельским бюрократам и либерал-популистам.

Об этом сообщает агентство ANSA.

«Произойдет политическое землетрясение всеевропейского уровня. Правила изменятся во всех европейских странах — мы видим это из опросов. Что произошло в Италии 4 марта, вот-вот произойдет повсеместно. Это мы увидим на выборах в ЕС, и это поможет нам », — заявил вице-премьер во время встречи с избирателями в Южной Италии.

4 марта на выборах в парламент страны победу одержала правая коалиция и «Движение 5 звезд» — силы, ставящие интересы Италии и итальянцев выше интересов ЕС.

Ди Майо утверждает, что итальянские власти из-за своей независимой от Брюсселя политики подверглись чудовищному давлению со стороны либерально-популистских политиков и СМИ всего ЕС.