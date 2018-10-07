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Евросоюз обрекли на «политическое землетрясение»
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Евросоюз обрекли на «политическое землетрясение» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Италия предрекла ЕС политическое землетрясение.
Вице –премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Европу ждут большие перемены — на грядущих выборах начнут побеждать силы, противостоящие нынешним брюссельским бюрократам и либерал-популистам.
Об этом сообщает агентство ANSA.
«Произойдет политическое землетрясение всеевропейского уровня. Правила изменятся во всех европейских странах — мы видим это из опросов. Что произошло в Италии 4 марта, вот-вот произойдет повсеместно. Это мы увидим на выборах в ЕС, и это поможет нам », — заявил вице-премьер во время встречи с избирателями в Южной Италии.
4 марта на выборах в парламент страны победу одержала правая коалиция и «Движение 5 звезд» — силы, ставящие интересы Италии и итальянцев выше интересов ЕС.
Ди Майо утверждает, что итальянские власти из-за своей независимой от Брюсселя политики подверглись чудовищному давлению со стороны либерально-популистских политиков и СМИ всего ЕС.
«Система СМИ, вся европейская система уже решили, что наше правительство должно как можно скорее пасть. Но чем больше они для этого делают, тем больше мы сплачиваемся…Прежде всего, мы должны защищать Италию». — сказал вице-премьер.
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