Почему США начали угрожать важнейшим союзникам

Всего несколько лет назад американские чиновники любили говорить, что санкции — не политика, а лишь хирургический инструмент для достижения политических целей в отношении государств-противников. Но при администрации Дональда Трампа санкционный конвейер США ставит рекорды производительности. Принцип "бей своих, чтобы чужие боялись" используется для введения самых разных рестрикций, которые теперь нацелены не только на противников, но все чаще и на союзников Вашингтона.

На этой неделе из Вашингтона прозвучали угрозы санкций в отношении сразу двух крупных американских партнеров. Санкционная дубинка взмыла над головой ключевого союзника Америки на Ближнем Востоке — Саудовской Аравии . Два десятка сенаторов от обеих партий направили письмо хозяину Белого дома, призвав разобраться в исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи , известного критикой Эр-Рияда . Он, как утверждают власти Турции , 2 октября вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле и с тех пор его никто не видел. В прессе активно циркулируют слухи о его убийстве на территории консульства. Американские сенаторы потребовали от Трампа в случае подтверждения этих сообщений ввести санкции против причастных саудовских чиновников. Более того, из конгресса раздались призывы прекратить продажу оружия Саудовской Аравии из-за этого случая. Трамп пока отказался принимать скоропалительные решения. В то же время он заявил, что блокирование продаж вооружений стало бы "горькой пилюлей" для самих США. Президент пояснил, что продажи оружия и техники за рубеж являются одной из причин роста американской экономики.

В четверг президент США разразился угрозами в адрес еще одного важного партнера. Хозяин Белого дома заявил, что Индия "скоро узнает" о том, какие именно меры ей грозят за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Контракт на их поставку индийским военным был подписан на минувшей неделе во время визита в эту страну президента РФ Владимира Путина

Здесь, что называется, "ничего личного, только бизнес". Налицо агрессивные попытки администрации Дональда Трампа санкционными механизмами потеснить российский ВПК на мировом рынке, расчищая дорогу для собственных производителей. Санкции за покупку С-400 посылают предельно ясный сигнал. Вашингтон пытается сформировать токсичную атмосферу вокруг поставок российского оружия с тем, чтобы любой желающий их приобрести осознавал, что сделка обернется проблемами с США.

Рестрикции могут быть введены в рамках закона CAATSA, подписанного летом 2017 года и, среди прочего, предусматривающего карательные меры против стран, сотрудничающих в отдельных сферах с Россией, Ираном и КНДР. В сентябре США в рамках этого закона ввели рестрикции против военного руководства Китая за приобретение российской военной техники, включая комплексы С-400. А весной на Капитолийском холме в Вашингтоне предлагали заблокировать поставки в Турцию новейших американских истребителей F-35 из-за ее сближения с Россией и закупок С-400, хотя Анкара была участником международной программы по разработке истребителей и вложилась в них финансово.

Санкционная дубинка взмыла над головой Саудовской Аравии

Ранее эксперты в американской прессе выражали сомнение, что Дональд Трамп решится на санкционные меры против Индии, поскольку ранее его администрация потратила немало сил на сближение с Нью-Дели. Но, похоже, неприкасаемых для американской санкционной дубинки практически не осталось.