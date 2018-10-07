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Британские музыканты выступили против Brexit
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Британские музыканты раскритиковали Brexit в открытом письме Мэй 

РИА Новости + ещё 2 35 минут назад
Фото: AP Photo / Markus Schreiber
Десятки известных представителей музыкальной индустрии Великобритании направили премьер-министру страны Терезе Мэй открытое письмо, в котором выступили против выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает franceinfo.fr.
Как сообщает издание, письмо, написанное ирландским музыкантом Бобом Гелдофом, подписали такие известные композиторы, продюсеры и исполнители, как Эд Ширан, Рита Ора, Стинг, Деймон Албарн и другие. Все они считают, что Brexit нанесет непоправимый ущерб культурному влиянию Великобритании, а также повредит карьере деятелей музыкальной индустрии страны.
"Мы доминируем на рынке, и наши музыкальные группы, певцы, музыканты, авторы, продюсеры и технические специалисты работают по всей Европе и миру, но Brexit угрожает этому", — приводит издание цитату из письма.
"Мы (Британия — ред.) собираемся совершить очень серьезную ошибку в отношении нашей гигантской (музыкальной — ред.) индустрии и большого количества пока еще не открытых талантов, которые проживают на этом маленьком острове", — добавляют музыканты.
По мнению авторов письма, Brexit повлияет на все аспекты музыкальной индустрии. В письме также отмечается, что расходы на оборудование, аренду студий и совершение туров резко повысились после падения курса фунта, которое произошло после референдума по выходу Британии из ЕС.
"Мы решили загнать себя в созданную нами же тюрьму", — считают авторы письма.
Великобритании и ЕС необходимо окончательно договориться об условиях их разъединения не позднее ноября. Если этого сделано не будет, соглашение о "разводе" может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.
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