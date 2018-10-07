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СБУ обнародовала имена бойцов ЧВК «Вагнера»
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На Украине назвали имена и адреса 206 «вагнеровцев» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины заявила об установлении личных данных людей, которые, как утверждается, являются бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», якобы участвовавшими в боевых действиях в Сирии и Донбассе в 2014-2016 годах.
В сообщении на сайте СБУ утверждается, что «вагнеровцы» якобы действовали в качестве внештатных сотрудников Главного управления (ГУ, прежнее название — ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России.
В списке СБУ приводятся имена восьми человек (якобы семь россиян и один украинец), которые, как утверждается, погибли во время боя 7 февраля в районе Дейр-эз-Зора.
Служба безопасности Украины считает, что бойцы ЧВК «Вагнера» участвовали не только в военных действиях на сирийской территории, но якобы «способствовали российской аннексии Крыма» и «совершали диверсии» в зонах, подконтрольных вооруженным силам Украины.
Киев утверждает, что в ЧВК «Вагнера» состоят не только россияне, там также есть белорусы, украинцы, узбеки, казахи и молдаване.
СБУ перечислила имена, даты рождения, назвала гражданство и места жительства 206 бойцов ЧВК «Вагнера».
В сентябре СБУ уже публиковала персональные данные девяти бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», погибших в Сирии в ночь на 8 февраля 2018 года.
Напомним, в феврале колонна ЧВК «Вагнера» попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США заявляли о «паре сотен» жертв.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что сведения о «десятках и сотнях» погибших россиян — классическая дезинформация. «Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России», — говорила она.
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