На Украине назвали имена и адреса 206 «вагнеровцев»

Служба безопасности Украины заявила об установлении личных данных людей, которые, как утверждается, являются бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», якобы участвовавшими в боевых действиях в Сирии и Донбассе в 2014-2016 годах.

Генштаба Вооруженных сил России. В сообщении на сайте СБУ утверждается, что «вагнеровцы» якобы действовали в качестве внештатных сотрудников Главного управления (ГУ, прежнее название — ГРУ

В списке СБУ приводятся имена восьми человек (якобы семь россиян и один украинец), которые, как утверждается, погибли во время боя 7 февраля в районе Дейр-эз-Зора.

Служба безопасности Украины считает, что бойцы ЧВК «Вагнера» участвовали не только в военных действиях на сирийской территории, но якобы «способствовали российской аннексии Крыма» и «совершали диверсии» в зонах, подконтрольных вооруженным силам Украины.

Киев утверждает, что в ЧВК «Вагнера» состоят не только россияне, там также есть белорусы, украинцы, узбеки, казахи и молдаване.

СБУ перечислила имена, даты рождения, назвала гражданство и места жительства 206 бойцов ЧВК «Вагнера».

В сентябре СБУ уже публиковала персональные данные девяти бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», погибших в Сирии в ночь на 8 февраля 2018 года.

Напомним, в феврале колонна ЧВК «Вагнера» попала под обстрел коалиции во главе с США. Называлось разное количество погибших россиян: МИД говорил о пяти, в США заявляли о «паре сотен» жертв.