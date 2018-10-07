В Румынии проходит референдум об однополых браках

Румынии в субботу и воскресенье проходит референдум об однополых браках. Но, в отличие от большинства европейских стран, румыны голосуют не "за", а "против" них. Народ должен решить, стоит ли внести в Конституцию маленькое, но веское исправление. В 44 статье основного государственного закона сказано: "Семья основывается на браке, заключенном по свободному согласию супругов, на их равенстве и на праве и обязанности родителей вырастить детей, обеспечить их воспитание и обучение". Предлагаемое изменение связано с термином "супруги", который могут изменить на слова "мужчина и женщина", что подчеркнет невозможность одобрения однополых семей в Румынии на законодательном уровне.

Кампанию о внесении уточнения в законодательство начала консервативная группа "Коалиция в защиту семьи", созданная бывшим членом правительства Михаем Георгиу при поддержке со стороны Православной Церкви Румынии. Общественное движение выступает за защиту традиционной семьи, но уверяет, положение ЛГБТ-общины в Румынии после внесения поправок никоим образом не изменится. Инициатива возникла в 2015 году. За несколько лет число сторонников изменений увеличилось в разы. Политики были вынуждены отреагировать на призыв со стороны миллионов граждан. Сначала проект получил поддержку со стороны Нижней палаты румынского парламента, а 11 сентября — и Сената. Из 136 сенаторов 107 проголосовали "за". Дело, по словам членов "Коалиции", осталось за малым: нужно лишь провести "формальный" референдум, который, к слову, обойдется стране в 22 миллиона евро.

У этой законодательной инициативы есть авторитетные оппоненты. Так, известный румынский судья Кристи Данилец подчеркнул, что поправки в Конституцию стран-членов Евросоюза можно внести только при одобрении Венецианской комиссии, которая контролирует соблюдение норм конституционного права в государствах ЕС. Бухарест же, проведя референдум, проигнорировал это правило. Данилец также обратил внимание на то, что в случае одобрения инициативы Румынии нужно будет принять и еще одну поправку, а именно, "закон, обеспечивающий защиту сожительства: как между разнополыми лицами, так и лицами одного пола".

"Семейный референдум" расколол румынское общество на два лагеря. Если весной социальные опросы показывали, что 77 процентов респондентов поддерживает изменения в конституцию, то сентябрьский онлайн-опрос выявил, что половина из 60 тысяч его участников не намереваются принимать участие в референдуме. Именно на это и рассчитывают противники внесения изменений в Конституцию, которые делают ставку не на отрицательное мнение согражан, а на низкую явку. Если на избирательные участки придет менее 30 процентов избирателей, результаты голосования будут признаны недействительными.

По официальным данным, к 10:00 воскресенья из 18 278 496 потенциальных участников референдума проголосовали 1 324 642 человек, что составляет 7,24 процента. Смогут ли инициаторы проекта добиться явки в 30 процентов — этот вопрос остается под большим сомнением.