Кондолиза вернулась: «сдержать» Россию больше некому

Кондолиза Райс нашла способ «сдерживания России»

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия «перешла все возможные красные черты». Для того, чтобы «сдержать» Россию, необходима поддержка армии Украины со стороны Запада, отметила дипломат. Она добавила, что поддерживает размещение воинских контингентов НАТО Польше и Прибалтике, а Вашингтону стоит и дальше вводить антироссийские санкции. По мнению экспертов, Райс всегда готова пустить «в расход» военных, чтобы достичь внешнеполитических целей.

Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс обвинила Россию в «переходе всех возможных красных линий» и нарушении установленных границ дозволенного. По мнению Райс, точками невозврата стали «агрессия» России на Украине и отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

«Я считаю, что эти границы дозволенного уже перейдены. К счастью, мы [США] с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и я думаю, что стоит продолжать», — подчеркнула Кондолиза Райс.

Экс-госсекретарь США добавила, что для «сдерживания России» странам Запада необходимо поддерживать армию Украины. Кроме того, Райс назвала «правильным шагом» размещение дополнительных воинских контингентов НАТО в Польше и Прибалтике.

По ее словам, российские власти «заслуживают адекватного ответа».

По мнению политолога Игоря Рябова, Кондолиза Райс относится к той части неолиберального истеблишмента США, которая всегда готова «пустить в расход» военных, чтобы достичь внешнеполитических целей.

«Кондолиза Райс не знает никаких других способов отстаивать интересы своей страны, кроме как военной угрозы по любому поводу», — заявил эксперт.

Он добавил, что когда Райс работала советником по национальной безопасности у президента США Джорджа Буша-младшего , а также когда была госсекретарем — она допустила «все возможные ошибки — ни одна силовая операция США не принесла результата».

Политолог подчеркнул, что американские чиновники не несут никакого наказания за то, что «ввергают мир в череду локальных конфликтов». В случае же с Россией бессмысленность этого подхода в том, что с нашей страной разговор на языке силы невозможен. Он добавил, что Москве стоит четче обозначать свои интересы в приграничных регионах.

«Не допускать вмешательства в дела той же Украины военных советников. Не допускать учений НАТО в Прибалтике. Более активно работать с элитами стран бывшего СССР с требованием их нейтрального статуса», — добавил Рябов в разговоре с ФАН.

Слова Кондолизы Райс о «красной линии» — косвенная цитата тоже уже экс-президента США Барака Обамы . В августе 2012 года Барак Обама заявил, что применение химического оружия является «красной линией на песке пустыни», которая изменит правила игры участия США в сирийском конфликте, если власти Сирии ее пересекут.

Однако в итоге США не только не смогли найти доказательств применения химоружия Башаром Асадом , но еще и нанесли ракетный «удар возмездия» спустя очень длительный срок.

В Вашингтоне, в преддверии промежуточных выборов в конгресс, Россия остается одной из тех тем, к которой охотно обращаются даже те члены Демократической партии , чья карьера далека от взлета. Другой знаменитый персонаж американской политики, экс-кандидат в президенты США и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон неделей ранее сравнила якобы имевшее место «российское вмешательство» в выборы в 2016 году с террористическими актами 11 сентября 2001 года. Параллель, по мнению политика, в том, что «Америка была атакована другим государством», но в случае с Россией «Трамп ничего не предпринял».

11 сентября 2001 года произошла крупнейшая террористическая атака на территории США. Тогда радикальные исламисты захватили четыре пассажирских самолета и направили два из них в башни Всемирного Торгового Центра (WTC) в Нью-Йорке. Еще один пассажирский самолет врезался в здание Пентагона , а четвертый лайнер рухнул посреди поля после борьбы пассажиров с террористами. Террористов связали с организацией «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и ее лидером Осамой бен Ладеном.

Всего в террористических атаках 11 сентября погибли почти 3 тыс. человек, различные травмы, ранения и заболевания получили около 6300 человек.

Клинтон заявила, что «вмешательство России» создало прецедент, когда США якобы были атакованы другим государством и власти страны не стали ничего предпринимать. Она добавила, что очень важно до конца разобраться в ситуации — особенно в публикациях портала WikiLeaks и влиянии Cambridge Analytica на выборы.