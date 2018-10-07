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Берлускони раскрыл правду о Черном море
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Берлускони узнал, что Черное море не черное 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, приехавший в Россию на день рождения к своему другу президенту РФ Владимиру Путину, опубликовал в соцсетях фотографию с черноморского побережья.
"Я раскрыл ещё одну распространённую "ложь". Чёрное море не чёрное, а красивейшего насыщенного голубого цвета", — говорится в сообщениях, опубликованных в аккаунте Берлускони в Twitter.
На фотографии Берлускони, одетый в двубортный костюм, на фоне пальм показывает рукой на полоску моря вдали.
​​Президенту России 7 октября исполнилось 66 лет. Первые поздравления ему прозвучали в ночь на воскресенье со сцены Arena di Verona, где прошло российское ледовое шоу "Ромео и Джульетта".
В субботу Берлускони заявил, что летит на день рождения к Путину. Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему пододеяльник.
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