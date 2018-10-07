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В НАТО назвали причину бомбардировок Югославии
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Генсек НАТО назвал причину бомбардировок Югославии 

РИА Новости + ещё 6 40 минут назад
Фото: Reuters
Бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты мирного населения и свержения президента страны Слободана Милошевича, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече со студентами в Белграде.
"В Сербии многие по-прежнему плохо относятся к этим ударам, это было сделано для предотвращения дальнейших действий режима Милошевича", — цитирует Столтенберга телеканал RTS.
Генсек призвал сербский народ "смотреть в будущее", отметив, что НАТО выступает за преодоление разногласий между Сербией и Косово.
Столтенберг также рассказал, что его мать и сестра какое-то время жили в Белграде.
"Помню, как ел свое первое мороженое в Калемегдане (парк у Белградской крепости. — Прим.ред.)", — поделился воспоминания он.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, что привело к переселению сербов из края и массовому уничтожению памятников истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других государств.
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