Британец променял медовый месяц на свинью

Британец променял медовый месяц на домашнюю свинью

Муж британки Джоанны Дуркин сразу после официальной части бракосочетания поспешил домой, где его ждал любимый питомец — вьетнамская вислобрюхая свинья по кличке Парснип. Ради него пара также отказалась от медового месяца, сообщает Daily Mail.

На торжестве жених был в ярко-розовом костюме, а свадебные стойки были украшены фотографиями свиньи. Уже в пятнадцать минут шестого Ли Дуркин ушел домой, чтобы провести время с любимцем, и девушка осталась с гостями одна.

"Джоанна понимает, что Парснип для меня на первом месте, так что и глазом не моргнула. Она знает, что если кто-то ворвется с ножом в наш дом, я первым делом буду защищать его", — сказал Дуркин.

За четыре года отношений пара ни разу не ездила в отпуск, поскольку за Парснипом некому присмотреть. Медовый месяц не станет исключением.

"Отпуск — это всего лишь какая-то неделя, в то время как Парснип приносит мне радость круглый год. Я уверен, что Джоанна это понимает. Должна понимать, поскольку все-таки вышла за меня замуж", — сказал Ли.

Парснипа шесть лет назад подарила Ли его бывшая девушка. Когда они расстались, "опеку" над ним получил молодой человек.

Джоанна призналась, что ее сердце растопила забота, которую Ли проявлял по отношению к своему питомцу.

К сожалению, Парснип, за все время так и не привыкший к присутствию девушки в доме, бывает с ней довольно агрессивен. Но Джоанна все еще верит в то, что они смогут стать друзьями.