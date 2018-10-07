Ещё
Британец променял медовый месяц на свинью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британец променял медовый месяц на домашнюю свинью 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Depositphotos / kamchatka
Муж британки Джоанны Дуркин сразу после официальной части бракосочетания поспешил домой, где его ждал любимый питомец — вьетнамская вислобрюхая свинья по кличке Парснип. Ради него пара также отказалась от медового месяца, сообщает Daily Mail.
На торжестве жених был в ярко-розовом костюме, а свадебные стойки были украшены фотографиями свиньи. Уже в пятнадцать минут шестого Ли Дуркин ушел домой, чтобы провести время с любимцем, и девушка осталась с гостями одна.
"Джоанна понимает, что Парснип для меня на первом месте, так что и глазом не моргнула. Она знает, что если кто-то ворвется с ножом в наш дом, я первым делом буду защищать его", — сказал Дуркин.
За четыре года отношений пара ни разу не ездила в отпуск, поскольку за Парснипом некому присмотреть. Медовый месяц не станет исключением.
"Отпуск — это всего лишь какая-то неделя, в то время как Парснип приносит мне радость круглый год. Я уверен, что Джоанна это понимает. Должна понимать, поскольку все-таки вышла за меня замуж", — сказал Ли.
Парснипа шесть лет назад подарила Ли его бывшая девушка. Когда они расстались, "опеку" над ним получил молодой человек.
Джоанна призналась, что ее сердце растопила забота, которую Ли проявлял по отношению к своему питомцу.
К сожалению, Парснип, за все время так и не привыкший к присутствию девушки в доме, бывает с ней довольно агрессивен. Но Джоанна все еще верит в то, что они смогут стать друзьями.
Последние новости
В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США "Пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гастроли Лорак омрачила смертельная трагедия7
Гагарина покинула Россию после провокации51
Берлускони раскрыл правду о Черном море36
Названо условие примирения России и Украины489
Российский военный корабль приблизился к Латвии65
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:24
Загадочный монстр из океана попал на видео
Наука и техника
00:41
Меланья Трамп пошла войной на мужа
США В мире
01:00
Толпы людей вышли на улицы Махачкалы
Общество
10:07
Кондолиза вернулась: «сдержать» Россию больше некому
В мире Статьи
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
01:06
Велосипедистов чуть не убило летящим оленем
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение