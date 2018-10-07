Киев обнародовал карту с заминированным Донбассом

Минобороны Украины опубликовало карту территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными предметами-остатками войны.
«С целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами Министерством обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust разработана Информационная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны», — приводит УНИАН сообщение минобороны Украины.
В ведомстве подчеркнули, что после начала «агрессии России» в Донбассе происходили «неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах».
Интерактивная карта заминированных территорий опубликована на сайте минобороны Украины.
На карте отмечены заминированные и «загрязненные снарядами» территории не только Донецкой и Луганской областей, но также участок возле города Балаклея в Харьковской области. Дата обследования участка — 29 сентября 2017 года, статус обозначен как «Обследовано (ожидает разминирования)».
Минобороны Украины отмечает, что Украина является одним из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами-остатками войны государств в мире.
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в сентябре заявил, что восточная часть Украины из-за конфликта в Донбассе стала одной из самых заминированных территорий в мире.