Додон поддержит пострадавших от взрыва

Президент Молдавии Игорь Додон распорядился оказать поддержку пострадавшим от взрыва в многоэтажке Кишинёва . На своей странице в «Фейсбук» глава республики сообщил, что сейчас главное — не допустить, чтобы люди остались на улице.

«Выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и сообщаю о своём решении оказать всестороннюю материальную помощь всем пострадавшим семьям, в особенности тем, кто лишился жилья. Сейчас самое главное — не допустить, чтобы люди остались на улице в холодное время года», — написал Додон.

Глава Молдавии дал поручение собрать сведения о семьях, пострадавших в результате взрыва в жилом доме № 11/5 на Московском проспекте Кишинёва, чтобы незамедлительно оказать им необходимую поддержку.

«По предварительной информации, погибли три человека, в том числе один ребёнок, ранения получили семь человек, включая одного пожарного», — сообщил Додон.

По предварительным данным, в одной из квартир на 16 этаже взорвался газовый баллон. Повреждения получили квартиры, расположенные на 13-18 этажах, а на 14-17-х этажах нарушены перекрытия.

Ранее News.ru писал, что число жертв взрыва в Кишинёве выросло до трёх, один из пострадавших умер в больнице. Состояние ещё пяти человек врачи оценивают как тяжёлое.