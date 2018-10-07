Контракты для «своих»: за что задержан глава Интерпола

Стала известна причина задержания в Китае президента Интерпола Мэн Хунвэя — его подозревают в незаконном содействии в получении контрактов на услуги одной из компаний, действующих в сфере борьбы против киберпреступности. Ранее французская полиция взяла под охрану семью Мэн Хунвэя из-за того, что в адрес его жены поступали угрозы.

Власти Китая подозревают задержанного ранее президента Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции, а именно — в незаконном содействии в получении контрактов на услуги одной из компаний, действующих в сфере борьбы против киберпреступности, передает ТАСС

Днем ранее Интерпол направил запрос в Китай, в котором попросил Пекин предоставить информацию о состоянии Мэн Хунвэйя, передает НСН.

«Генеральный секретариат Интерпола ожидает официального ответа от китайских властей о состоянии президента организации», — цитирует текст документа ФАН.

Международная полиция также хочет узнать статус задержанного.

«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов запросил у властей Китая разъяснения о статусе президента Интерпола Мэна Хунвэя», — сказал генеральный секретарь организации Юрген Сток.

Об исчезновении Хунвэя в Китае стало известно 5 октября. По данным агентства Reuters, глава Интерпола отправился в отпуск в Китай в конце сентября, но не вернулся.

«Звонки пресс-секретарю Интерпола остались без ответа», — отметили в агентстве.

Вскоре МВД Франции направило властям КНР запрос для установления местонахождения Хунвэя, который не выходил на связь почти неделю. Ответ на это обращение французская сторона не получила.

Заявление о его исчезновении подала в полицию Франции его жена, после чего французские силовики начали расследование его пропажи. Кроме того, французская полиция взяла под охрану семью Мэн Хунвэя из-за того, что в адрес его жены поступали угрозы.

Позже в СМИ появилась информация о том, что президент Международной организации уголовной полиции был задержан и находится под следствием в Китае. Такие данные приводило издание South China Morning Post со ссылкой на источник.

Мэна Хунвэя, занимающего пост заместителя министра в министерстве общественной безопасности КНР, правоохранители «задержали» для допроса, «как только (его самолет — »Газета.Ru» ) приземлился в Китае», цитирует SCMP своего источника. При этом причина задержания Хунвэя, как отмечала газета, неизвестна.

Пропажу президента Интерпола не считает криминалом и французское издание Le Monde. По данным газеты, в международной организации полагают, что Хунвэй был задержан китайскими правоохранителями временно.

По словам редактора международного отделения телеканала Sky News Доминика Вагхорна,

пропажа бывших и действующих чиновников в Китае уже давно не новость.

«За время авторитарного правления председателя Си Цзиньпина тысячи чиновников были осуждены в рамках антикоррупционных зачисток. Власти делали это, чтобы получить политические баллы, а также в качестве наказания за недостаточную лояльность», — приводит телеканал слова Вагхорна.

В июне нынешнего года сообщалось, что китайские власти в рамках антикоррупционной кампании «Небесная сеть» (Sky Net) задержали и вернули на родину более четырех тысяч беглых преступников, которые скрывались в 90 странах мира, указывалось в заявлении центральной комиссии Компартии КНР по проверке дисциплины.

В документе сообщалось, что по данным на конец апреля текущего года в страну были возвращены 4141 преступника. Среди них 825 бывших государственных служащих и 52 человека из списка самых разыскиваемых в Китае преступников, в отношении которых были выданы «красные уведомления» Интерпола. Также отмечалось, что в Пекину удалось вернуть около 10 млрд юаней (приблизительно $1,58 млрд) незаконно вывезенных из страны.

Месяцем ранее девелопер‐миллиардер Нглэп Сен из Китая был осужден на четыре года тюремного заключения в связи с попыткой подкупить чиновников ООН

Приговор вынес федеральный суд США в районе Манхэттен.

Магнат также выплатил штраф в один миллион долларов. Китайский коммерсант, замешанный в крупном коррупционном скандале, заявил, что сожалеет о содеянном и приносит извинения за те неприятности, которые были вызваны его действиями.

Три года назад миллиардер был задержан на границе с $4,5 млн наличными. В июле 2017 года его признали виновным в неоднократных дачах взяток на суммы в сотни тысяч долларов, а также в сговоре по отмыванию денег. Свои преступления девелопер совершил с 2010 по 2015 год.