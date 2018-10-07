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Польша потребовала от Германии огромных денег
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Польша озвучила огромную сумму требуемых от Германии репараций 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Польские власти требуют от Германии выплаты 850 млрд долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну, заявил польский депутат Аркадиуш Муларчук.
В интервью Der Spiegel он заявил, что вопрос о выплате репараций остается открытым — в 1947 году власти Польши оценивали военный ущерб в 48,8 млрд долларов. В пересчете на нынешние деньги это 850 млрд долларов. Также он заявил, что должны быть подсчитаны убытки, связанные с последствиями человеческих и материальных потерь, передает RT.
«Немцы систематически и массово убивали поляков, чтобы повредить нашему демографическому потенциалу», — заявил он, добавив, что оккупационная политика фашистов была направлена на уничтожение польских элит. По его словам, потери невозможно восстановить и спустя много поколений.
Он добавил, что выплата репараций исправит ситуацию лишь отчасти.
По его словам, жители Польши не забыли о преступлениях предков нынешнего поколения немцев, а за немецкой оккупацией попали в зону советского влияния, «то есть одна оккупация последовала сразу за другой». В итоге они считают, что с ними обошлись «чрезвычайно несправедливо».
«Поэтому я думаю, что польско-немецкие отношения могут даже улучшиться, если Германия наконец выплатит репарации», — заявил Муларчук.
850 млрд долларов — это сумма, вдвое превышающая бюджет Германии. Муларчук предлагает выплачивать ее на протяжении 50 или 100 лет, вкладывая в развитие польской науки и экономики или инфраструктуры.
«Если немцы будут платить десятилетиями, это станет напоминанием о том, что такие войны нельзя начинать — иначе это дорого обойдется будущим поколениям», — заявил политик.
Ранее Мулярчик говорил, что Варшава также хочет добиться репараций за ущерб во время Второй мировой войны от Москвы.
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