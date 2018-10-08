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Порноактриса раскаялась за «бодишейминг» Трампа
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Американская порноактриса раскаялась за «бодишейминг» Трампа в своей книге 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Tom Sampson/APTN via AP
Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) призналась, что сожалеет о детальном рассказе встречи с президентом США Дональдом Трампом в своей книге "Полное разоблачение". Об этом девушка рассказала во время эфира австралийской программы "60 минут", передает британская газета Evening Standard.
"Я чувствую себя довольно ужасно из-за этого. Потому что в определенном смысле это бодишеминг", — сказала Дэниелс.
В книге порноактриса рассказала о своем знакомстве с президентом США Дональдом Трампом и их предполагаемой сексуальной связи, которая, по утверждениям девушки, была в 2006 году. В тексте она раскрыла подробности о его половых органах, сравнив их с персонажем видео игры "Mario Kart" в виде мухомора.
"Я не хотела причинить ему боль. Моя цель была в том, чтобы люди перестали причинять боль мне", — добавила она.
Автобиография Сторми Дэниелс под названием "Полное разоблачение" вышла в октябре. Подробности о половых органах американского лидера Дональда Трампа, которые представлены в книге, вызвали волну шуток в социальных сетях из-за сравнения пениса Трампа с персонажем из "Mario Kart".
Ранее источники телеканала ABC News рассказали, что Трамп напрямую поручил своему бывшему адвокату Майклу Коэну предотвратить публичные выступления американской актрисы Сторми Дэниэлс, в которых девушка могла рассказать об их предполагаемой сексуальной связи.
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