Американская порноактриса раскаялась за «бодишейминг» Трампа в своей книге

Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд ) призналась, что сожалеет о детальном рассказе встречи с президентом США Дональдом Трампом в своей книге "Полное разоблачение". Об этом девушка рассказала во время эфира австралийской программы "60 минут", передает британская газета Evening Standard.

"Я чувствую себя довольно ужасно из-за этого. Потому что в определенном смысле это бодишеминг", — сказала Дэниелс.

В книге порноактриса рассказала о своем знакомстве с президентом США Дональдом Трампом и их предполагаемой сексуальной связи, которая, по утверждениям девушки, была в 2006 году. В тексте она раскрыла подробности о его половых органах, сравнив их с персонажем видео игры "Mario Kart" в виде мухомора.

"Я не хотела причинить ему боль. Моя цель была в том, чтобы люди перестали причинять боль мне", — добавила она.

Автобиография Сторми Дэниелс под названием "Полное разоблачение" вышла в октябре. Подробности о половых органах американского лидера Дональда Трампа, которые представлены в книге, вызвали волну шуток в социальных сетях из-за сравнения пениса Трампа с персонажем из "Mario Kart".