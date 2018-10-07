Крупные города мира уйдут под воду

Лондон может уйти под воду. С таким сенсационным заявлением выступили представители организации Christian Aid. Она уже более 65 лет борется с бедностью и ликвидирует последствия стихийных бедствий в Южной Америке, странах Карибского бассейна, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Эксперты прогнозируют, что уровень воды в мировом океане поднимется более чем на 40 сантиметров, если температура увеличится на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

Столица Великобритании одной из первых столкнется с проблемами. Об этом свидетельствуют участившиеся обращения властей к Барьеру Темзы, который является основной защитой от наводнений. Плотина была построена в 1984 году. Тогда специалисты полагали, что пользоваться ею придется не чаще трех раз в год. Однако сейчас барьер используют ежегодно не менее семи раз. Затопление также грозит Хьюстону, Маниле, Джакарте, Лагосу, Дакке, Шанхаю.