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Крупные города мира уйдут под воду
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Крупные города мира уйдут под воду 

Российская Газета + ещё 2 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Лондон может уйти под воду. С таким сенсационным заявлением выступили представители организации Christian Aid. Она уже более 65 лет борется с бедностью и ликвидирует последствия стихийных бедствий в Южной Америке, странах Карибского бассейна, Ближнего Востока, Африки и Азии.
Эксперты прогнозируют, что уровень воды в мировом океане поднимется более чем на 40 сантиметров, если температура увеличится на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.
Столица Великобритании одной из первых столкнется с проблемами. Об этом свидетельствуют участившиеся обращения властей к Барьеру Темзы, который является основной защитой от наводнений. Плотина была построена в 1984 году. Тогда специалисты полагали, что пользоваться ею придется не чаще трех раз в год. Однако сейчас барьер используют ежегодно не менее семи раз. Затопление также грозит Хьюстону, Маниле, Джакарте, Лагосу, Дакке, Шанхаю.
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