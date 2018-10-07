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«Мы не терпилы»: Дания хочет взломать Россию
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В парламенте Дании призвали атаковать Россию в киберпространстве 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер призвал перейти к атаке на Россию в киберпространстве. Об этом он заявил в интервью Danmarks Radio.
По его словам, уже давно известно, кто предпринимает попытки хакерских атак по всему миру, и Дании пора перейти от стратегии обороны к нападению.
"Вот есть, например, такая группировка Fancy Bear. Они тесно связаны с российской военной разведкой. Это они вмешивались в американские выборы. Так что первым делом следует взломать их базу", — заявил Хадер.
Он также заявил, что полностью доверяет выводам американских спецслужб, которые якобы определили, что Fancy Bear спонсируется российским правительством.
"Русские уверяют, что они здесь ни при чём, что, мол, это частная группа. Но ведь все знают, что на самом деле они работают на российскую военную разведку. Надо показать, что мы не терпилы", — подчеркнул Хадер.
Однако датский парламентарий добавил, что предпринимать эти действия нужно обдуманно и осторожно, а разработку конкретных методов нужно поручить квалифицированным специалистам.
"Взламывать всех подряд, кто взламывает нас, небезопасно. Могу лишь заявить как парламентарий: мы должны перейти в нападение, мы должны сами заняться хакерством. Какие именно меры будут приняты — решать экспертам. Но надо быть осторожными, надо действовать по уму", — сказал Хадер, добавив, что у Дании есть все необходимые средства для таких действий, но не хватает лишь политического решения.
Тем не менее, высказывания Хадера вызвали неоднозначную реакцию в парламенте Дании. Например, представитель Датской народной партии по вопросам обороны Сёрен Эсперсен остался не в восторге от такой инициативы, заявив, что Хадер лезет не в свое дело.
Представитель Социал-демократической партии Хенрик Дам Кристенсен признал, что Дании "нельзя вечно прятаться в песок", однако призвал хорошо обдумать такие действия, поскольку "от наступательных кампаний в киберпространстве страна лишь проиграет".
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