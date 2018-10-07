Райс нашла способ «сдерживания России»

Кондолиза Райс предложила способ «сдерживания России»

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс обвинила Россию в "переходе всех возможных красных линий" и предложила способ ее сдерживания. Своими мыслями политик поделилась в интервью украинскому изданию "Новое Время".

На вопрос журналиста о том, "как долго Россия будет тестировать границы дозволенного", учитывая якобы ее причастность к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и "агрессию против Украины ", бывшая глава американской дипломатии объявила, что эти рубежи уже пересечены.

"Я считаю, что эти границы уже пройдены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и, я думаю, стоит продолжать", — сказала Райс.

Кроме того, экс-госсекретарь выразила мнение, что для "сдерживания Москвы" необходимо поддержать украинскую армию со стороны Запада, и в особенности США.

"В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике. Российские власти уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа", — заключила политик.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Киев выступал и с другими "обличающими" заявлениями, в частности, Москве приписывали попытку "похитить княжну Анну Ярославну". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.