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Интерпол остался без руководителя
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Глава Интерпола ушел в отставку 

РИА Новости + ещё 69
Глава Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку, сообщается в заявлении организации.
Ходатайство Мэн Хунвэя о сложении полномочий получил в воскресенье генеральный секретариат Интерпола в Лионе.
Согласно действующим правилам организации, Интерпол на данный момент возглавит старший вице-президент Ким Чон Ян.
Выборы нового президента пройдут в рамках сессии генассамблеи Интерпола 18-21 ноября в ОАЭ.
Под следствием
Власти КНР сообщили, что в отношении бывшего президента Интерпола начата проверка в связи с нарушением закона, ее проводит государственный комитет по надзору.
Ранее сообщалось, что полиция Франции приступила к расследованию по делу об исчезновении Мэн Хунвэя, который в конце сентября отправился в Китай.
Как рассказала жена экс-президента, обратившаяся в полицию, за несколько дней до исчезновения Мэн Хунвэй отправил ей фото с ножом. Таким образом, как она считает, ее супруг хотел сообщить о том, что находится в опасности.
Также Грейс Мэн рассказала, что Мэн Хунвэй отправил ей сообщение, где были слова "Жди моего звонка", но впоследствии на связь с ней не выходил.
Затем издание South China Morning Post сообщило, что Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.
Газета Parisien со ссылкой на источники уточнила, что экс-президент Интерпола, предположительно, подозревается в "содействии компании по получению сделки в сфере кибербезопасности".
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