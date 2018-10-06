Сто тысяч шотландцев требуют независимости

Эдинбурге более ста тысяч человек вышли на марш за независимость Шотландии от Великобритании , передает канал "Россия 24". Акцию назвали самой большой и смелой демонстрацией за всю историю страны.

Завтра в Глазго — конференция крупнейшей в автономии Шотландской национальной партии. Где эту тему обсудят снова.

На референдуме 14-го года жители Шотландии отвергли идею о независимости. Однако после решения Лондона о Brexit сторонников отделения от Британии стало значительно больше. Сейчас его поддерживает почти половина шотландцев.