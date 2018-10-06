Ещё
Сто тысяч шотландцев требуют независимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сто тысяч шотландцев требуют независимости 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Эдинбурге более ста тысяч человек вышли на марш за независимость Шотландии от Великобритании, передает канал "Россия 24". Акцию назвали самой большой и смелой демонстрацией за всю историю страны.
Завтра в Глазго — конференция крупнейшей в автономии Шотландской национальной партии. Где эту тему обсудят снова.
На референдуме 14-го года жители Шотландии отвергли идею о независимости. Однако после решения Лондона о Brexit сторонников отделения от Британии стало значительно больше. Сейчас его поддерживает почти половина шотландцев.
Вести.Ru: последние новости
Журналист: Скрипали общаются в соцсетях и встречаются с друзьями Привет из США: Путину отправили ядовитое письмо Саудовский принц прокомментировал пренебрежительные заявления Трампа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США перебросили F-15 на Украину746
Бэнкси раскрыл секрет самоуничтожившейся картины24
Целое озеро осушат для раскрытия преступления19
Шутка Кличко о горячей воде возмутила киевлян199
Евросоюз вынес вердикт сотрудничеству с Россией
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
00:40
Мужчина обгорел, поджигая машину соседа
Криминал Происшествия
01:30
Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли
Происшествия Статьи
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:55
«Срывайте уроки в школе»: британцы раскрыли «план Кремля»
В мире Статьи
00:58
«Горячая вода не нужна»: Кличко пошутил над киевлянами
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение