Бэнкси раскрыл секрет самоуничтожившейся картины

Художник Бэнкси опубликовал видеоролик, в котором поделился процессом подготовки картины к самоуничтожению.
В субботу на лондонском аукционе Sotheby's была продана одна из самых известных работ Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" — единственный экземпляр данной картины на холсте, написанной художником в 2006 году.
Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на маленькие полоски.
"Несколько лет назад я тайно вмонтировал в картину шредер на случай, если она когда-нибудь окажется на аукционе", — написал Бэнкси в инстаграме.
На опубликованных им кадрах видно, как стоящий спиной к камере человек вставляет измельчитель в раму.
"Каждый акт творения изначально — акт разрушения", — прокомментировал свою акцию художник.
Изначально картина оценивалась примерно в 250-400 тысяч долларов, однако на аукционе ее продали за 1,4 миллиона долларов. Эксперты прогнозируют, что после акции художника стоимость его работы возрастет.