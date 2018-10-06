Бэнкси раскрыл секрет самоуничтожившейся картины

Бэнкси показал, как подготовил картину к самоуничтожению

Художник Бэнкси опубликовал видеоролик, в котором поделился процессом подготовки картины к самоуничтожению.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 6 Окт 2018 в 10:09 PDT В субботу на лондонском аукционе Sotheby's была продана одна из самых известных работ Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" — единственный экземпляр данной картины на холсте, написанной художником в 2006 году.

Сразу после удара молотка в раме включился измельчитель бумаги, изрезавший холст на маленькие полоски.

"Несколько лет назад я тайно вмонтировал в картину шредер на случай, если она когда-нибудь окажется на аукционе", — написал Бэнкси в инстаграме.

На опубликованных им кадрах видно, как стоящий спиной к камере человек вставляет измельчитель в раму.

"Каждый акт творения изначально — акт разрушения", — прокомментировал свою акцию художник.

Изначально картина оценивалась примерно в 250-400 тысяч долларов, однако на аукционе ее продали за 1,4 миллиона долларов. Эксперты прогнозируют, что после акции художника стоимость его работы возрастет.