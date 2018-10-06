Шутка Кличко о горячей воде возмутила киевлян

Высказывания мэра Киева Виталий Кличко про отсутствие горячего водоснабжения во многих домах столицы Украины пришлись по душе не всем горожанам.

«Юморнул так, что Петросян отдыхает в сторонке», «Ну вот так, с шутками прибаутками двигайтесь в сторону ЕС, скоро ещё электричества не будет, а он скажет: „У меня есть генератор“», «Это не мэр это так и остался боксер..в 70% домов Киева старая проводка за трансформаторные станции вообще молчу 50-60 годов, если включить бойлеры то все потухнет нахрен. Будем не только без горячей воды но и без света, »"оно" еще и пробует иронизировать», — написали возмущенные пользователи Сети в комментариях к видео, где Кличко говорит о сложившейся в Киеве ситуации.

«Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал Кличко про сложившуюся ситуацию.

Сам градоначальник, по его словам, решил проблему с помощью бойлера. Жителям города он посоветовал также установить у себя дома водонагреватели, хоть и признал, что это далеко не всем по карману.

Из-за задолженности «Киевтеплоэнерго» в НАК «Нафтогаз Украины» отказались заключать контракт на поставку газа коммунальному предприятию столицы.

Спор между компаниями привел к тому, что в трех тысячах домов украинской столицы отсутствует горячее водоснабжение.