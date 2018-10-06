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Шутка Кличко о горячей воде возмутила киевлян
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Шутка Кличко о горячей воде возмутила киевлян 

Рамблер 28 минут назад
Высказывания мэра Киева Виталий Кличко про отсутствие горячего водоснабжения во многих домах столицы Украины пришлись по душе не всем горожанам.
«Юморнул так, что Петросян отдыхает в сторонке», «Ну вот так, с шутками прибаутками двигайтесь в сторону ЕС, скоро ещё электричества не будет, а он скажет: „У меня есть генератор“», «Это не мэр это так и остался боксер..в 70% домов Киева старая проводка за трансформаторные станции вообще молчу 50-60 годов, если включить бойлеры то все потухнет нахрен. Будем не только без горячей воды но и без света, »"оно" еще и пробует иронизировать», — написали возмущенные пользователи Сети в комментариях к видео, где Кличко говорит о сложившейся в Киеве ситуации.
«Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал Кличко про сложившуюся ситуацию.
>> Кличко снова отличился абсурдным высказыванием
Сам градоначальник, по его словам, решил проблему с помощью бойлера. Жителям города он посоветовал также установить у себя дома водонагреватели, хоть и признал, что это далеко не всем по карману.
Из-за задолженности «Киевтеплоэнерго» в НАК «Нафтогаз Украины» отказались заключать контракт на поставку газа коммунальному предприятию столицы.
Спор между компаниями привел к тому, что в трех тысячах домов украинской столицы отсутствует горячее водоснабжение.
Комментарии22
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