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Латвийцев испугали фотографией Путина
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Латвийцев испугали фотографией Путина на взломанном сайте 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: @MLuste
Латвийскую социальную сеть draugiem.lv взломали в день выборов в Сейм. При попытке входа звучал российский гимн, а на заставке была размещена фотография президента России Владимира Путина. Об этом сообщает латвийское агентство LETA.
«Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"», — написано рядом с фотографией российского лидера.
В социальных сетях во взломе популярной соцсети обвинили Москву.
«Российские хакеры уже празднуют победу партии "Согласие" на выборах в Сейм?» — написал в Twitter Māris Luste.
Представитель компании Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству, что сайт подвергся кибератаке. Доступ к нему был приостановлен на несколько часов. Источник взлома выясняется.
По данным LETA, большинство голосов избирателей на выборах в парламент набрала пророссийская партия «Согласие». За нее проголосовали 19,4 процента избирателей. На втором месте оказалась проевропейская партия «Для развития/За!» (13,4 процентов), на третьем — правое национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (12,6 процентов). В борьбе принимало участие 16 партий.
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