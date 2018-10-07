Латвийцев испугали фотографией Путина на взломанном сайте

Латвийскую социальную сеть draugiem.lv взломали в день выборов в Сейм. При попытке входа звучал российский гимн, а на заставке была размещена фотография президента России Владимира Путина . Об этом сообщает латвийское агентство LETA.

«Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"», — написано рядом с фотографией российского лидера. Krievu hakeri jau svin @SaskanaOnline uzvaru Saeimas vēlēšanās?@draugiem pic.twitter.com/J8pXqFCB0j— Māris Luste (@MLuste) 6 октября 2018 г.

В социальных сетях во взломе популярной соцсети обвинили Москву.

«Российские хакеры уже празднуют победу партии "Согласие" на выборах в Сейм?» — написал в Twitter Māris Luste.

Представитель компании Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству, что сайт подвергся кибератаке. Доступ к нему был приостановлен на несколько часов. Источник взлома выясняется.

По данным LETA, большинство голосов избирателей на выборах в парламент набрала пророссийская партия «Согласие». За нее проголосовали 19,4 процента избирателей. На втором месте оказалась проевропейская партия «Для развития/За!» (13,4 процентов), на третьем — правое национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии» (12,6 процентов). В борьбе принимало участие 16 партий.