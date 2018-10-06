В Канаде разрешили проносить марихуану в самолет

Пассажирам разрешили проносить марихуану в самолет

Власти Канады разрешили авиапассажирам проносить каннабис на борт самолетов. Об этом сообщает Newshub.

Согласно новым правилам, любой пассажир может везти в багаже до 30 граммов конопли. Однако такие нововведения будут работать только на внутренних рейсах.

Сотрудники канадской транспортной службы предупредили путешественников, что им нельзя брать с собой каннабис на международные авиарейсы, даже если самолет следует в страну, где этот наркотик также легализован.

Вдобавок отмечается, что курить каннабис на борту самолета все еще запрещено, несмотря на то, что его можно проносить в салон.

Ранее в июне сенат Канады легализовал продажу и употребление марихуаны. За принятие закона проголосовали 52 сенатора, 29 выступили против. Согласно законопроекту, любой совершеннолетний гражданин страны может купить до 30 граммов наркотика и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. Марихуаной запрещено торговать в местах, где реализуется алкоголь и табак.