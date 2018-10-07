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Британия и ФРГ обсуждают новые санкции против России
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Великобритания и Германия обсуждают новые санкции против России, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительства Великобритании и Германии ведут переговоры о новых санкциях в отношении России после обвинений в кибератаках в адрес российской разведки, сообщает агентство Блумберг.
"Мы должны быть готовы принять меры либо самостоятельно, либо — и это предпочтительно — в сотрудничестве с союзниками, если необходимо", — заявил Дэвид Лидингтон, который де-факто является заместителем премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также подтвердил, что Германия обсуждает со своими европейскими партнерами вопрос новых санкций в отношении России.
"Правительство Германии почти уверено, что российская военная разведка несет ответственность за недавние кибератаки", — заявил он.
Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбам страны якобы удалось предотвратить "хакерскую атаку" на Организацию по запрещению химического оружия, которую, как сообщили в ведомстве, пытались осуществить четверо российских граждан. Подозреваемых в организации кибератаки выдворили из страны в апреле.
В российском МИД назвали обвинения нидерландской стороны "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" и подчеркнули, что "шпиономания" наносит существенный вред отношениям между странами. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что заявление прозвучало перед открытием сессии ОЗХО девятого октября для создания "нужного" политического фона.
С обвинениями в адрес России также выступили США и Канада. Утверждается, что к хакерским атакам на американскую избирательную систему, ядерную компанию Westinghouse и антидопинговые лаборатории причастны семь "сотрудников ГРУ". Среди них — четверо выдворенных из Нидерландов россиян. Никаких фактов, доказывающих эту версию, на Западе не представили.
Россия предлагала США создать совместную рабочую группу, которая занималась бы вопросами кибербезопасности и позволила бы Москве и Вашингтону координировать усилия и сотрудничать в сфере информационной защиты, чтобы не допустить вмешательства во внутреннюю политику различных стран. В Соединенных Штатах эту инициативу отвергли.
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