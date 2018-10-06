Интерпол запросил у Китая данные о Мэн Хунвэйе

Интерпол запросил у Китая данные о пропавшем главе организации

Интерпол официально запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации Мэн Хунвэйе, говорится в заявлении её генерального секретаря Юргена Стока.

«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов запросил пояснения от Китая по статусу президента Мэн Хунвэйя», — отмечается в документе.

В ведомстве подчеркнули, что ожидают официального ответа от Пекина о состоянии Хунвэйя.

Ранее СМИ сообщили, что президент Интерпола был задержан в Китае и находится под следствием.

5 октября власти Франции начали расследование по факту его исчезновения.