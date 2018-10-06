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Интерпол запросил у Китая данные о Мэн Хунвэйе
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Интерпол запросил у Китая данные о пропавшем главе организации 

RT на русском 55 минут назад
Фото: Reuters
Интерпол официально запросил у китайских властей информацию о пропавшем главе организации Мэн Хунвэйе, говорится в заявлении её генерального секретаря Юргена Стока.
«Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов запросил пояснения от Китая по статусу президента Мэн Хунвэйя», — отмечается в документе.
В ведомстве подчеркнули, что ожидают официального ответа от Пекина о состоянии Хунвэйя.
Ранее СМИ сообщили, что президент Интерпола был задержан в Китае и находится под следствием.
5 октября власти Франции начали расследование по факту его исчезновения.
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