Президент Литвы увидела в России «вспышки ненависти»

По утверждению Грибаускайте, им удалось найти останки "человека, который вызывал больше всего ненависти" у России, и эта ненависть якобы была настолько сильной, "что она дошла до нас".

Она также заявила, что "вспышки ненависти видны и в современной России".

"Это еще раз подтверждает, что мы хороним нашего героя, символ нашей свободы", — добавила Грибаускайте.

Это, по ее мнению, подтверждает важность человека и его поступков в истории государства.