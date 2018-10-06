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Президент Литвы увидела в России «вспышки ненависти»
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Президент Литвы увидела в России «вспышки ненависти» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Литвы Даля Грибаускайте прокомментировала заявления МИД России в адрес командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, увидев в них "вспышки ненависти", передает Delfi.
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По утверждению Грибаускайте, им удалось найти останки "человека, который вызывал больше всего ненависти" у России, и эта ненависть якобы была настолько сильной, "что она дошла до нас".
Она также заявила, что "вспышки ненависти видны и в современной России".
"Это еще раз подтверждает, что мы хороним нашего героя, символ нашей свободы", — добавила Грибаускайте.
Это, по ее мнению, подтверждает важность человека и его поступков в истории государства.
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