Президент Литвы увидела в России «вспышки ненависти» 

Президент Литвы Даля Грибаускайте прокомментировала заявления МИД России в адрес командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, увидев в них "вспышки ненависти", передает Delfi.
По утверждению Грибаускайте, им удалось найти останки "человека, который вызывал больше всего ненависти" у России, и эта ненависть якобы была настолько сильной, "что она дошла до нас".
Она также заявила, что "вспышки ненависти видны и в современной России".
"Это еще раз подтверждает, что мы хороним нашего героя, символ нашей свободы", — добавила Грибаускайте.
Это, по ее мнению, подтверждает важность человека и его поступков в истории государства.