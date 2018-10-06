Ещё
В МИД Украины оценили действия Венгрии в Закарпатье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Украины оценили действия Венгрии в Закарпатье 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: © Sergii Kharchenko globallookpress.com
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прокомментировал действия Венгрии в Закарпатье.
«Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье — её территория. Дело не только в выдаче паспортов или в создании должности «правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области», — приводит его слова ZN.UA.
Ранее МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в городе Берегове.
В сентябре эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.
RT на русском: последние новости
Эксперт объяснил, почему Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках Times: «российские интернет-тролли» дезинформируют британских подростков СМИ: Полиция Франции взяла под охрану семью президента Интерпола
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину100
Евросоюз вынес вердикт сотрудничеству с Россией272
Скандал в день учителя: педагог совратила школьника139
В Кремле рассказали о дне рождения Путина581
Два парашютиста запутались в стропах и упали10
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
02:56
«Смертельное селфи»: почему люди гибнут из-за фото
Происшествия Статьи
01:30
Страшное ДТП под Тверью: за директором уже пришли
Происшествия Статьи
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:55
«Срывайте уроки в школе»: британцы раскрыли «план Кремля»
В мире Статьи
00:58
«Горячая вода не нужна»: Кличко пошутил над киевлянами
В мире Статьи
00:32
Киев пожаловался на провокации в РФ
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение