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Украинский политик поведал об отдыхе в Крыму
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Украинский политик рассказал об отдыхе в Крыму 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер украинского движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук рассказал о своем отдыхе в Крыму.
"Крым — место, которое я любил и люблю. Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не является секретом ни для кого в Украине. Я и в этом году отдыхал, и в прошлом, и буду отдыхать дальше", — заявил Медведчук в программе "Право знать!" на телеканале "ТВ Центр".
"Согласно действующему украинскому законодательству, конституции, Крым — территория Украины. Однако де-факто это сегодня Россия", — добавил он.
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